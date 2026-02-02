レッズがマリナーズをFAとなったユジニオ・スアレス内野手（34）と1年1500万ドル（約23億円）で契約に合意したと1日（日本時間2日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

ベネズエラ出身のスアレスは2014年にタイガースでメジャーデビュー。レッズ、マリナーズなどを経て、昨季はダイヤモンドバックスでプレーし、前半戦はドジャース・大谷翔平らと本塁打王争いを繰り広げていたが、7月にトレード期限を迎え、マリナーズに移籍。昨季は2チームで計159試合に出場し、打率・228、49本塁打、118打点。

MLB通算は1630試合で打率・246、325本塁打、949打点。古巣のレッズには21年シーズ以来、5年ぶりの復帰となる。

パッサン記者はスアレスについて、今FA市場に残っている選手では「トップクラスの打者」と評し、これまで強打の三塁手としてプレーも「主にDHとして出場機会を得る見込み」と記した。

また、契約には2年目の27年シーズンは1600万ドル（約24億8000万円）の相互オプションが含まれているという。