◇NBA ブルズーヒート（2026年2月1日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入りを果たした。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

試合後には「生まれてからずっとシカゴ・ブルズのファンだった。だから本当にここに来ることが出来てうれしい」とブルズデビューを喜んだ。さらにNBAで初めてクラッチタイムを体験。「ただエネルギーをもたらしかっただけだった。最高の気分だったし、すごく集中してプレーできた」と納得の表情を見せていた。

2日連続のヒート戦となったこの日もベンチ入りを果たした。2戦連続出場に大きな期待がかかる。