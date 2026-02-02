SABONキャンペーン開催♡人気ボディケア購入で限定ギフトがもらえる

毎日のボディケアを、心まで満たす特別な時間に変えてくれるSABONから、うれしい期間限定キャンペーンがスタートします。対象のボディモイスチャライザーを含むお買い物で、人気のシャワーオイルがギフトとしてもらえる贅沢な内容。ナチュラルな香りと上質なテクスチャーに包まれながら、肌も気持ちも整うひとときを楽しめます。新しい季節のはじまりに、自分をいたわるボディケア習慣を始めてみませんか♡

SABONならではのホリスティックケア

SABONのボディケアは、死海の塩やボタニカルオイルなど自然由来の原料を贅沢に使用し、肌と心の両方に寄り添う処方が魅力。

香りやテクスチャーのバリエーションも豊富で、肌タイプや仕上がりの好みに合わせて選べます。日常の保湿ケアを、五感を満たすビューティーリチュアルへと昇華してくれるのがSABONらしさです。

選べる対象アイテムと価格一覧

ボディローション

価格：200mL4,620円（税込）

シルキーボディミルク

価格：200mL5,060円（税込）

リペアボディクリーム

価格：200mL5,060円（税込）

ビューティーオイル

価格：100mL5,060円（税込）

クリームトゥオイルデッドシー

価格：200mL6,160円（税込）

CICAクリームオリーブ・ブリス

価格：200mL5,060円（税込）

ボディジュレ

価格：200mL4,620円（税込）

キャンペーン対象は、SABONの人気ボディモイスチャライザー7種。いずれも香りや質感が異なり、季節や気分に合わせて選べるのが魅力です。

今だけのスペシャルギフト

キャンペーン期間中、対象製品を含む8,000円（税込）以上の購入で、「シャワーオイルデリケート・ジャスミン」（100mL）をプレゼント。

きめ細かな泡立ちと上品な香りで、バスタイムを優雅に演出してくれます。※お一人様1点限り、数量限定につきなくなり次第終了。対象製品を含むキットも対象です。

自分を慈しむ、特別なボディケア時間

肌を潤すだけでなく、香りと感触で心まで満たしてくれるSABONのボディケア。今回のキャンペーンは、そんな魅力を改めて体感できる絶好のチャンスです。

お気に入りのアイテムを選びながら、限定ギフトも楽しめるのは今だけ。忙しい日々の中に、ほっと深呼吸できるご褒美時間を取り入れてみてください。

透明感あふれる肌とともに、新しい季節を心地よく迎えましょう♪