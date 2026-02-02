女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第86話が放送され、松江市民の手のひら返しが描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第86話は、完済に200年かかるとされた松野家の借金。ついに返済を終え、松野トキ（郄石あかり）松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）は感慨にふけり、森山銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーを開く。そこへ梶谷吾郎（岩崎う大）が現れ、パーティーの理由を取材。早速、翌朝の新聞に記事が掲載され、トキは町の様子に違和感を覚える…という展開。

トキは雨清水タエ（北川景子）に当月の生活費を届ける。タエは「奢れる者は久しからず」と忠告した。

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の次のテーマは「虫」。トキをお姫様抱っこ。目撃した町の人から歓声が上がった。

銭太郎は「だらくそが！」を連発しながらも、父・森山善太郎（岩谷健司）の位牌を持参。「親父、まさか松野のだらくそに、西洋料理を馳走になる日が来るとはのう」と“乾杯”した。

小学校を中退、働き詰めだったトキは「またいつか、勉強してみたいな」と妄想。教師は“イマジナリー野津サワ（円井わん）”だった。

梶谷の質問に、銭太郎は「ヘブンとおトキちゃんが一緒になってから、一気にドカッと返すようになった」「わしが思うに、おトキちゃんが嫁に行く代わりに、借金を返してもらっちょったんじゃないかのう」と答えてしまった。

松江新報の連載「ヘブン先生日録」。「松野トキさんがヘブン先生と夫婦になったことで、すべての借金を松野家はヘブン先生に返してもらい…」。司之介とヘブンは二日酔いになった。

トキは変装して買い物へ。“トキグッズ”ののうちわが燃やされている。「見たか、今日の松江新報」「ラシャメンだったらしいの」「汚らわしい一家じゃ」などと心無い声。トキは走って逃げ出した。

一躍、時の人になったトキ＆ヘブン。タエや視聴者の危惧が現実のものとなった。トキとサワの仲直りにつながる記事も書いた梶谷だが、今回ばかりは…。

現代にも通じるテーマ。SNS上には「梶谷のだらくそがー！借金完済をあんな書き方！銭太郎も言い方よ」「おトキちゃんと松野家の皆さんが心配すぎる」「バズりと炎上は表裏」「熱狂から侮蔑や憎悪へ。世間の手のひら返し」「今の時代と同じ。恐ろしいな…」「ファンが一気にアンチになる。文春砲あるある」「いつかラシャメンと言われる日が来るんだろうなと思ったけど、こんな急にね…。梶谷さん、この一家の記事で散々稼いだくせに、これはないだろうよ」などの声が続出。“ラシャメン騒動”は収まるのか。

梶谷役を好演しているお笑いコンビ「かもめんたる」の岩崎う大も前日1日、自身のSNSを更新。「明日はやばい！#帰れ梶谷 #そもそも来るな」と覚悟を決めていた。