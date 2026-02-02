初回から高い視聴率を記録している日曜劇場『リブート』。

【写真】森の中で遺体となって発見された

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

何者かによって刺され…

儀堂歩（ぎどう・あゆみ）警視庁捜査一課 ／主任・警部補…鈴木亮平さん

今作のもう一人の主人公。警視庁捜査一課に在籍する刑事で、犯人逮捕のためには違法な捜査も厭わない。早瀬夏海殺害事件の帳場を預かる捜査責任者。

しかし、実は裏社会組織と繋がっている。

ある夜、逮捕状がでた早瀬を呼び出した森の中で、何者かに刺されて息絶える。

儀堂は早瀬に容疑がかかるのを恐れた一香（戸田恵梨香）の手によって森に埋められた。そして、リブートした早瀬が儀堂に成りすまして生きるが……。

鈴木亮平さんコメント

ある日突然、他人の顔で生きていかなければならなくなったら。しかも、それが「バレたら破滅」という極限状態だったら？

初めてこのストーリーを読んだとき、そのあまりの面白さにページをめくる手が止まりませんでした。

第一話から最終話まで、毎回驚くような展開が待ち受けています。ぜひ楽しみにしていてください。

今作で私は、二人の主人公を演じます。パティシエの早瀬陸は、どんな犠牲を払ってでも愛する家族のもとに戻ろうとする信念の男。一方の儀堂歩は、そんな早瀬を追い詰める、謎に包まれた悪徳刑事です。

彼ら二人だけでなく、この物語に登場するすべての人物が、何らかの嘘を抱えています。まさに「全員嘘つき」と言っても過言ではありません。

私にとって今作での一番の挑戦は、「演技とは何か」という問いに向き合うことでした。それは同時に、“俳優という職業”そのものと向き合う時間でもありました。

別の人間になりきるための方法、やりがちなミス、そして役が自分と同化していくあの感覚。自分がこれまで俳優として経験してきた「演技あるある」も、この作品には随所に散りばめられています。

『リブート』は、極限状態で繰り広げられるサスペンスでありながら、やはり「日曜劇場らしい家族の物語」でもあります。日曜の夜、毎話訪れるどんでん返しにドキドキしながら、同時に家族の絆に胸を熱くして観ていただけたら嬉しいです。