＜同居義母、ダブスタ全開！＞今日の嫌がらせ「鶏肉はむね肉一択！」強い口調に驚く夫【第2話まんが】
私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を義実家でスタートしました。義両親も義祖母もいい人たちに見えていたため、自分たちのマイホームを持つまでの一時的な同居に踏み切ったのです。しかし義母は長年、義祖母に意地悪をされてきたようです。次第に義母は、義祖母にされたのと同じようなことを私にするようになりました。ある日、義母に頼まれた買い物をして帰ってきた私とリョウ。すると義母は「洗剤のメーカーが違う」などと文句を言い……？
義母の強い口調に、リョウは驚いているようでした。無理もありません。リョウは義祖母が義母にしてきた長年の意地悪も、義母が私に取っている態度も、まったく知らなかったのです。リョウは私をかばうように同居解消を口にしてきました。
私はこれまで義母にされてきたことをリョウに話しました。「何そんな当たり前に話しているの！ もっと早く言ってよ！ 何も気づかなかった俺がバカみたいじゃん！」リョウはすぐにでも同居解消しそうな勢いです。しかし私は止めました。
同居を開始して生活にだんだん慣れてきた頃、義母の嫌味も始まりました。
最初は突然、お風呂のお湯のスイッチが切れても「たまたまかな？」と思っていました。
けれど何度もされるうち、さすがに嫌がらせだとわかったのです。
そして「あぁ、これが嫁いびりってやつか……」と笑ってしまったのです。
義母からの意地悪に気づいて、リョウがすぐにかばおうとしてくれたのは嬉しかったです。
ただ私は嫌がらせをされて、くよくよ思い悩んでいるだけではありません。
私はリョウに「すぐに同居解消するのは待ってほしい」と伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
義母の強い口調に、リョウは驚いているようでした。無理もありません。リョウは義祖母が義母にしてきた長年の意地悪も、義母が私に取っている態度も、まったく知らなかったのです。リョウは私をかばうように同居解消を口にしてきました。
私はこれまで義母にされてきたことをリョウに話しました。「何そんな当たり前に話しているの！ もっと早く言ってよ！ 何も気づかなかった俺がバカみたいじゃん！」リョウはすぐにでも同居解消しそうな勢いです。しかし私は止めました。
同居を開始して生活にだんだん慣れてきた頃、義母の嫌味も始まりました。
最初は突然、お風呂のお湯のスイッチが切れても「たまたまかな？」と思っていました。
けれど何度もされるうち、さすがに嫌がらせだとわかったのです。
そして「あぁ、これが嫁いびりってやつか……」と笑ってしまったのです。
義母からの意地悪に気づいて、リョウがすぐにかばおうとしてくれたのは嬉しかったです。
ただ私は嫌がらせをされて、くよくよ思い悩んでいるだけではありません。
私はリョウに「すぐに同居解消するのは待ってほしい」と伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子