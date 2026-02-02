歓迎セレモニーであいさつする広島・新井監督（中央）

　「広島春季キャンプ」（１日、日南）

　プロ野球は１日、１２球団がそろってキャンプインした。２年連続Ｂクラスからの浮上を目指す広島は１軍が宮崎県日南市の天福球場、２軍は山口県岩国市の由宇練習場で始動。新井貴浩監督（４９）が「横一線」の競争を促す中、１軍では初日から日本人投手全員がブルペンに入った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

　（練習前のテレビインタビュー）

　−キャンプ初日を迎えて。

　「しっかり集中して頑張ろうと思います」

　−今年はどんなキャンプにしていく。

　「質、量ともにこなしたいと思います」

　−１０、１１日で紅白戦を行う意図は。

　「しっかりオフにやってきたかどうか、そこで見させてもらおうかなと思います」

　−外国人以外の投手が初日からブルペン入りする。

　「普通だと思います」

　−開幕へ向けてキャンプはどのような期間にしたいか。

　「シーズンに向けてしっかり準備したいと思います」

　（練習後のペン囲み）

　−ブルペン入りした投手を見て。

　「全員を見られなかった。でもルーキーも良い球を投げていたと思います」

　−今年からウオーミングアップを投手、野手で分かれず一緒に行う。

　「一緒にやるメニューがそこくらいしかないから。連係プレーを除けば、ということかな」

　−野手では新人の平川がフリー打撃で快音。

　「いいスイングしているね。平川にしても、勝田にしてもね。やっぱりいいスイングしているなと思いました」