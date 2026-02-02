「広島春季キャンプ」（１日、日南）

プロ野球は１日、１２球団がそろってキャンプインした。２年連続Ｂクラスからの浮上を目指す広島は１軍が宮崎県日南市の天福球場、２軍は山口県岩国市の由宇練習場で始動。新井貴浩監督（４９）が「横一線」の競争を促す中、１軍では初日から日本人投手全員がブルペンに入った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（練習前のテレビインタビュー）

−キャンプ初日を迎えて。

「しっかり集中して頑張ろうと思います」

−今年はどんなキャンプにしていく。

「質、量ともにこなしたいと思います」

−１０、１１日で紅白戦を行う意図は。

「しっかりオフにやってきたかどうか、そこで見させてもらおうかなと思います」

−外国人以外の投手が初日からブルペン入りする。

「普通だと思います」

−開幕へ向けてキャンプはどのような期間にしたいか。

「シーズンに向けてしっかり準備したいと思います」

（練習後のペン囲み）

−ブルペン入りした投手を見て。

「全員を見られなかった。でもルーキーも良い球を投げていたと思います」

−今年からウオーミングアップを投手、野手で分かれず一緒に行う。

「一緒にやるメニューがそこくらいしかないから。連係プレーを除けば、ということかな」

−野手では新人の平川がフリー打撃で快音。

「いいスイングしているね。平川にしても、勝田にしてもね。やっぱりいいスイングしているなと思いました」