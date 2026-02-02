「広島２軍春季キャンプ」（１日、由宇）

広島の２軍春季キャンプが１日、山口県岩国市の由宇練習場で始まり、高卒４年目の斉藤優汰投手（２１）がブルペンで３３球を投げた。今オフは体幹などを鍛えてフォームを微調整。“脱力投法”から投げ込んだ力強い直球に、手応えをつかんだ。

力感がなかった。投球動作はスムーズで、リリースの時だけ力が入る。「楽に投げられるようになった。違和感がなくなって、良い感じで腕が振れる」。気温５度。寒さを吹き飛ばすように、白い歯がこぼれた。

取り組みの成果だ。今オフは東京都内など複数の施設を一人で訪れ、体幹や広背筋を鍛えた。フォームも分析し、テイクバック時の腕の高さを、少しだけ低くするなど修正を施した。

「体が使えていると、力感なく投げているように見える。体をうまく使えていた。良い形で投げている」と野村２軍投手コーチ。昨秋はどこかぎこちなかったが、力を効率よく球に伝える投げ方に、目尻を下げた。

今春は２軍スタート。昨秋の秋季キャンプに参加しながら、１軍には帯同できなかった。悔しさを新たな力に変えて臨むキャンプ。１軍合流を勝ち取るために、さらにフォームを固め首脳陣にアピールする。

「結果を出すしかないので。それだけです」

右腕は、短い言葉に思いを込めた。基礎をしっかり固め、今季を飛躍の１年とする決意だ。