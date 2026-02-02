IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』プロジェクト始動！ショートアニメep01公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』がプロジェクト始動を迎え、公式YouTubeチャンネルにてep01が公開された。

公開されたep01には、I.ADOREの全9キャラクターが登場。プロローグで描かれた“不思議な夢”から目覚めたその後の様子が繰り広げられている。今後は毎週金曜日の正午にショートアニメの最新話が更新されるので、次回2月6日(金)のep02の公開を楽しみに待とう。

現在I.ADOREの公式YouTubeチャンネルではキャラクターPVも公開中。ep01を見た後に各キャラクター復習も兼ねてぜひチェックしよう。チャンネル登録もお忘れなく！

『I.ADORE』公式YouTube

また、プロジェクト始動日を迎え、公式ホームページの公開、さらに公式TikTokも開設された。公式ホームページでは各キャラクターのプロフィールや物語のあらすじも公開されているので併せてチェックしてほしい。

＜『I.ADORE』とは＞

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツ。

今後の本プロジェクトの詳細は追って公式サイトやX、YouTubeにて発表されていくので忘れずにチェックしよう。“IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典”その活躍をお見逃しなく！

●作品情報

IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典

『I.ADORE』

原作：Dazed CO.,LTD.

音楽制作：EVIL LINE RECORDS

キャラクターデザイン：くにゃもん

アートデザイン：BALCOLONY.

＜イントロダクション＞

２×××年――。

家柄や学歴による優劣のなくなったニホンでは中央政府が撤廃され、国はリーダーを失った。

分断された９つのリージョンでは、人々が新たな指導者を求めるようになる。

その指導者こそ『シックスセンス』……つまり、特殊な力に秀でた『アイドル』であった。

こうして、アイドルが政を執る“アイドル戦国時代”が訪れた。

その渦中、各リージョンに「何かを変えたい」と強く願う9人の男の子が現れる。

彼らはある時、不思議な夢に導かれ異世界の日本へと転生する。

そして、生まれ持った『シックスセンス』を磨きながら、

自らの運命を切り開くため、アイドルを志すのだった――。

【キャラクター】

詠見野 メクル（CV：三橋かおる）

生月 学斗（CV：福西勝也）

干二支 合九（CV：宇田川かいと）

夜乃 夢知郎（CV：峯田大夢）

禍福 招多（CV：橘 龍丸）

音明 白黒熊（CV：宮粼雅也）

暦 七子（CV：石井孝英）

天ノ川 移（CV：根岸凜太朗）

華原 すうあ（CV：丸岡竜馬）

©︎I.ADORE

『I.ADORE』公式サイト

https://i-adore.com