2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月27日、自身のインスタグラムを更新。ラフなデニムコーデを披露した。

（よく見たらトップスのボタン1個あいてた笑）

中川さんは、ラジオ番組の収録に臨んだ際のオフショットを公開 。オシャレな雰囲気が漂うスタジオで撮影した、デニムにトップスインしたコーデを投稿した。

番組では「女子トーク盛り上がったなぁ」「毎回どこよりも本音で話しています」とのこと。最後は「（よく見たらトップスのボタン1個あいてた笑）」とオチをつけた。

また、ハッシュタグをつけて「#私服」「#ヴィンテージデニム」「#古着」と添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、フロント部分がボタンのデザインになったグレーのトップスとデニムを着用。ポーズをきめて笑顔をみせていた。3枚目では、頬に指を添えたポーズをとり、微笑んでいた。

この投稿には、「めっちゃ可愛い〜」「ラフな格好も素敵」「エグい可愛さ」「ウエスト細〜い」「スタイルが良すぎる」といったコメントが寄せられていた。