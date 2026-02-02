今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
個性を発揮しながら場の空気を良くしていく行動を取るとうまくいくようです。相手の表情や言動をしっかり観察できると◎ 休日は思い切りリフレッシュを。恋愛面は、見た目やスタイルを褒められることが増えそう。うれしい反面“内面はどう思われているのか”と気になってしまうかも。読書などで精神面にも磨きをかけていきましょう。
★ワンポイントアドバイス★
コツコツ積み重ねた努力が実るようです。これまで頑張ってきた自分を褒めるなど、モチベーションが上がることをやってみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
