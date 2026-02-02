モニターヘッドフォン「NH20」

伊藤屋国際は、NF ACOUSブランド初となるプロフェッショナル向けモニターヘッドフォン「NH20」を2月6日に発売する。価格は34,800円。

「ドライバーアーキテクチャからイヤーパッドの素材まで、あらゆる細部を再考することにより、機能性と装着性を犠牲にすることなく音漏れを最小限に抑える密閉型デザインを実現した。現代のクリエイティブワークフローに合わせてカスタマイズされたニュースタンダードモニターヘッドフォン」という。

ドライバーは、1.5テスラを超える超高速磁束密度を生み出す2つの大型高性能ネオジム磁石を備えたデュアル磁気回路設計を採用した、40mmダイナミックドライバー(MC2L-400)を搭載。

デュアルキャビティ設計により、空気圧をより正確に制御する事で、振動板の動きをよりスムーズにしている。これにより、サウンドステージがより広く、音のディテールをより豊かに再生するとのこと。

振動板にはベリリウムメッキを採用、同社IEMイヤフォンにも多く採用されており、一貫したサウンドキャラクターを維持している。再生周波数帯域は5Hz～50kHz。インピーダンスは50Ω。

100Hz以下の低周波応答を強化するためのチューニングを実施。バスドラム・ベースライン・ハーモニーの進行をより聴きやすく、ボーカルの周波数帯域をブーストすることで、骨伝導が歌手に与える影響を効果的に低減。共鳴位置をより正確に見つけ、歌唱を最大限サポートするという。

頭部の構造を参考に、ハウジングに2つの可動域もたせることで耳の平面とより平行になるよう設計。装着感や密閉性を高めている。

筐体は、複数のエンジニアリングプラスチックをブレンドして製作、耐久性・耐摩耗性・靭性・音響性能を、高度なバランスで調和させたという。一部可動を伴うパーツにはステンレス鋼を使い、破損のリスクを低減している。重量は270g。16段階のサイズ調整が可能。

ヘッドバンドとイヤーパッドはマイクロファイバーと耐加水分解性PUレザーを組み合わせて製作している。

ケーブルは着脱可能で、プラグは3.5mm。入力プラグも3.5mmで、1.2m/3mのケーブルが付属する。6.35mmへの変換アダプターやバリスティックナイロン製ケースも付属する。