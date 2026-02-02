日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3511（+7.0 +0.20%）
ホンダ 1565（+10 +0.64%）
三菱ＵＦＪ 2794（-10.5 -0.37%）
みずほＦＧ 6679（-104 -1.53%）
三井住友ＦＧ 5415（-57 -1.04%）
東京海上 5772（+45 +0.79%）
ＮＴＴ 155（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2602（-4.5 -0.17%）
ソフトバンク 209（0.0 0.00%）
伊藤忠 1984（+13 +0.66%）
三菱商 4125（+28 +0.68%）
三井物 5076（+41 +0.81%）
武田 5334（+92 +1.76%）
第一三共 2817（-19 -0.67%）
信越化 5092（-37 -0.72%）
日立 5379（+18 +0.34%）
ソニーＧ 3421（-33 -0.96%）
三菱電 4833（+3 +0.06%）
ダイキン 18527（-58 -0.31%）
三菱重 4540（+21 +0.46%）
村田製 3130（-6 -0.19%）
東エレク 41165（-145 -0.35%）
ＨＯＹＡ 25989（+119 +0.46%）
ＪＴ 5578（-3 -0.05%）
セブン＆アイ 2212（+1 +0.05%）
ファストリ 58971（+171 +0.29%）
リクルート 8141（+41 +0.51%）
任天堂 9534（-521 -5.18%）
ソフトバンクＧ 4275（+22 +0.52%）
キーエンス（普通株） 56444（+4 +0.01%）
