日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3511（+7.0　+0.20%）
ホンダ　1565（+10　+0.64%）
三菱ＵＦＪ　2794（-10.5　-0.37%）
みずほＦＧ　6679（-104　-1.53%）
三井住友ＦＧ　5415（-57　-1.04%）
東京海上　5772（+45　+0.79%）
ＮＴＴ　155（+0.1　+0.06%）
ＫＤＤＩ　2602（-4.5　-0.17%）
ソフトバンク　209（0.0　0.00%）
伊藤忠　1984（+13　+0.66%）
三菱商　4125（+28　+0.68%）
三井物　5076（+41　+0.81%）
武田　5334（+92　+1.76%）
第一三共　2817（-19　-0.67%）
信越化　5092（-37　-0.72%）
日立　5379（+18　+0.34%）
ソニーＧ　3421（-33　-0.96%）
三菱電　4833（+3　+0.06%）
ダイキン　18527（-58　-0.31%）
三菱重　4540（+21　+0.46%）
村田製　3130（-6　-0.19%）
東エレク　41165（-145　-0.35%）
ＨＯＹＡ　25989（+119　+0.46%）
ＪＴ　5578（-3　-0.05%）
セブン＆アイ　2212（+1　+0.05%）
ファストリ　58971（+171　+0.29%）
リクルート　8141（+41　+0.51%）
任天堂　9534（-521　-5.18%）
ソフトバンクＧ　4275（+22　+0.52%）
キーエンス（普通株）　56444（+4　+0.01%）