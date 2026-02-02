東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.78　高値154.79　安値152.87

157.34　ハイブレイク
156.07　抵抗2
155.42　抵抗1
154.15　ピボット
153.50　支持1
152.23　支持2
151.58　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1851　高値1.1975　安値1.1850

1.2059　ハイブレイク
1.2017　抵抗2
1.1934　抵抗1
1.1892　ピボット
1.1809　支持1
1.1767　支持2
1.1684　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3686　高値1.3814　安値1.3679

1.3909　ハイブレイク
1.3861　抵抗2
1.3774　抵抗1
1.3726　ピボット
1.3639　支持1
1.3591　支持2
1.3504　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7730　高値0.7732　安値0.7637

0.7857　ハイブレイク
0.7795　抵抗2
0.7762　抵抗1
0.7700　ピボット
0.7667　支持1
0.7605　支持2
0.7572　ローブレイク