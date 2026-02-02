東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.78 高値154.79 安値152.87
157.34 ハイブレイク
156.07 抵抗2
155.42 抵抗1
154.15 ピボット
153.50 支持1
152.23 支持2
151.58 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1851 高値1.1975 安値1.1850
1.2059 ハイブレイク
1.2017 抵抗2
1.1934 抵抗1
1.1892 ピボット
1.1809 支持1
1.1767 支持2
1.1684 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3686 高値1.3814 安値1.3679
1.3909 ハイブレイク
1.3861 抵抗2
1.3774 抵抗1
1.3726 ピボット
1.3639 支持1
1.3591 支持2
1.3504 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7730 高値0.7732 安値0.7637
0.7857 ハイブレイク
0.7795 抵抗2
0.7762 抵抗1
0.7700 ピボット
0.7667 支持1
0.7605 支持2
0.7572 ローブレイク
