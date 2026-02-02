２日の主なマーケットイベント ２日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１６：００ 独・小売売上高

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：トーエネク<1946>，寿スピリッツ<2222>，カルビー<2229>，プリマ<2281>，日ハム<2282>，東エレデバ<2760>，マクニカＨＤ<3132>，ジョイ本田<3191>，住友ベ<4203>，日化薬<4272>，小野薬<4528>，大塚商会<4768>，大和工<5444>，横河ブＨＤ<5911>，ＴＤＫ<6762>，京セラ<6971>，村田製<6981>，フタバ<7241>，愛三工<7283>，ひろぎんＨＤ<7337>，千葉銀<8331>，紀陽銀<8370>，みずほＦＧ<8411>，大和<8601>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ東海<9022>，ハマキョウ<9037>，ヤマトＨＤ<9064>，中部電<9502>，大ガス<9532>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



出所：MINKABU PRESS