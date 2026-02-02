１月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７８銭前後と前日と比べて１円７０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４３銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領は３０日朝、自身のＳＮＳで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長に元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると投稿。積極的な利下げに慎重な「タカ派」の人選になったと受け止められ、市場の想定ほど米利下げが進まないとの見方からドル買いが先行した。また、この日に日本の財務省が公表した２５年１２月２９日から２６年１月２８日までの為替介入実績で、日本の通貨当局による円買いの実弾投入がなかったことが判明し、円売り・ドル買いに動きやすくなった面もあった。２５年１２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）や１月のシカゴ購買部協会景気指数が市場予想を上回ったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５４円７９銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８５１ドル前後と前日と比べて０．０１２０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



