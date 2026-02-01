期外収縮の自覚症状とは？Medical DOC監修医が期外収縮の自覚症状・原因・治療法や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

「期外収縮」とは？

心臓は1日に約10万回動いているのですが、その中で一回でも乱れたものがあれば、それは不整脈とされています。不整脈そのものは、健康な人でも気が付かないうちに起こっていることがよくあります。不整脈の中でも、特に期外収縮は正常なリズムの中に時々不規則な拍動があらわれるものを指しており、不整脈の中でも最も多く発生するものです。

今回は、期外収縮の症状、原因、治療法などを含めて説明していきます。

期外収縮の主な原因

心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓に栄養を送る冠動脈が詰まることにより心臓の一部が壊死してしまう病気です。壊死した部分の心臓には電気信号がうまく流れなくなります。すると、心臓の正常な電気活動が乱れ、期外収縮を含む不整脈の原因となるのです。胸痛や突然の息苦しさなどは心筋梗塞を疑う症状なので、症状が出現した時にはすぐに循環器内科を受診しましょう。

心筋梗塞になってすぐの時にも不整脈は発生しますが、心筋梗塞後であっても後遺症として不整脈が続くことがあります。心筋梗塞の経験がある方は、かかりつけの医師の指示に従って定期的に不整脈が起きていないか心電図でチェックしましょう。

甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌により体の代謝が亢進したり、自律神経が乱れる（交感神経が興奮してしまう）病気です。典型的な症状は、甲状腺が腫れる、眼球突出、手の指が震える、汗をかきやすくなる、たくさん食べるのにやせる、イライラする、疲れやすいといったものになります。心臓面では心拍数増加による動悸が出現します。また、交感神経が興奮することで期外収縮を起こしやすくなります。甲状腺機能亢進症の治療には専門的な治療が必要なので、内科（特に内分泌内科）を受診しましょう。

自律神経の乱れ

自律神経は心臓のリズムを調節する重要な役割を担っており、そのバランスが崩れると期外収縮を含むさまざまな不整脈を引き起こす原因となります。ストレスの多い生活、不規則な睡眠、過度のカフェイン摂取などが交感神経を興奮させてしまい、自律神経の乱れを引き起こすことが知られています。適切な睡眠、アルコールやコーヒーの飲み過ぎを避けるといった生活習慣の改善を通して、ストレス管理をしましょう。

「期外収縮の自覚症状」についてよくある質問

ここまで期外収縮の自覚症状などを紹介しました。ここでは「期外収縮の自覚症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

期外収縮の強い症状にはどんなものがありますか？

甲斐沼 孟（医師）

動悸や胸部違和感などの症状が挙げられます。脈拍を測っている途中に脈が飛ぶ、胸がドキドキする、胸がつまるような感じがするなどの自覚症状があらわれることもあります。

ストレスが原因で期外収縮の症状が現れることはありますか？

甲斐沼 孟（医師）

ストレスや過労が契機となって、期外収縮が発生して、動悸などを自覚する場合もあります。日頃からストレス解消方法や発散手段を自分なりに整備して、セルフケア対策を行うようにしましょう。

期外収縮の症状はどれくらいの頻度で連発しますか？

甲斐沼 孟（医師）

期外収縮の頻度は人によって全く異なります。年に数回ドキッとするだけの人もいれば、何連発も続く期外収縮が1日に何度か出る方もいます。

発症原因となる心疾患もなく、頻度も少ない期外収縮は様子を見ても問題ありません。診断で、期外収縮が二連発、三連発と診断される場合も大きな心配はなく、期外収縮の多くは無害ですが、中には心臓の病気が関連している場合もあります。万が一、不快な胸部症状がある場合や、症状がなくても心機能が徐々に低下する際には、積極的に治療介入する必要があります。

編集部まとめ

期外収縮は多くの人が経験する可能性のある不整脈の一種です。それらの症状の背後には、心筋梗塞や弁膜症といったより深刻な心臓疾患が隠れている可能性もあります。

ほとんどの期外収縮は治療を必要としませんが、生活に支障を来たすほどの動悸やめまい、胸痛を経験する場合は、速やかに循環器内科を受診することが大切です。今回の情報が、皆様の健康管理に役立つ一助となれば幸いです。

参考文献

不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン（日本循環器学会）

不整脈薬物治療ガイドライン（日本循環器学会）