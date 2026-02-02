人に合わせるほど自分の機嫌が置き去りになる――そんな疲れを感じることは、ありませんか。孤独を拒絶ではなく、心を整える作業台にするにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

人と関わりながらも他人に合わせすぎない

社会のなかにあっても、

ある程度は孤独でいるすべを身に付けることをお勧めする。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

人と関わりながらも、自分の機嫌を自分で整えられる人は強い。

頼らずに立てる時間があるから、必要なときにだけ丁寧に近づける。

孤独は拒絶ではなく、心を整える作業台だ。

まず、一日のどこかに短い静けさを置く。

十分でも、手帳を閉じて呼吸をそろえるだけでいい。

その間に、事実・気持ち・次の一歩を一行ずつ書く。

社交は数より質を選ぶ。

話したあとに心が軽くなる関係を残し、疲れが続く関係は細くする。

境界は短く明るく伝える。

「今日はここまで」「その件は来週」――言い訳は要らない。

丁重さと礼儀は、距離を保ちながら温度を守るための基本だ。

沈黙を怖れて埋めず、相手の時間を尊重する。

助けを求めるときは要点を一つに絞り、感謝はその場で返す。

孤独の技術が身につくほど、他人の視線に振り回されなくなる。

比べる相手を他人ではなく、昨日の自分にすれば、焦りは小さくなる。

外の出来事は選べなくても、受け止め方は選べる。

社会の中で孤独を持てる人は、寄りかからずに寄り添える。

その余裕が、関係を長く穏やかに保ち、毎日の満足を静かに増やしていく。