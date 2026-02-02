中国メディアの観察者網は1日、日本のアニメ「名探偵コナン」の中国の仲介業者が「中国を侮辱した」として中国で炎上した日本のアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボをめぐり声明を発表したとする記事を掲載した。

記事によると、「名探偵コナン」の中国の仲介業者である上海新創華文化発展有限公司は1月31日、公式微博（ウェイボー）を更新。「名探偵コナン」と「僕のヒーローアカデミア」のコラボが注目されているとした上で、「名探偵コナン」の日本の権利者は放送開始30周年を記念して他の日本のアニメとのコラボを企画したが、これは純粋に作品間の友好交流を目的としたもので、いかなる立場上の意味も含まれておらず、日本の権利者は一貫して中国と日本の文化の友好交流を支持するとともに作品を通じて前向きな価値観を伝えることを希望しているとした。

そして、同社も中国の仲介業者として日本の権利者と共にこれまで通り平和を支持し、中国の文化を尊重し、愛し、今後も引き続き権利者との意思疎通を強化して中国のファンの期待に応え、社会通念に沿ったコンテンツを届けられるようにしていくとした。

記事によると、「僕のヒーローアカデミア」をめぐっては、2020年2月3日発売の週刊少年ジャンプに掲載された259話に登場したキャラクター「志賀丸太（しが・まるた）」の名前が、旧日本軍の「731部隊」が被験者を「マルタ」と呼んだことを連想させるなどとして中国で炎上した。（翻訳・編集/柳川）