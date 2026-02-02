西田ひかる「″自分は自分!″って歩き続けてきて40周年、今はこれで良かったんだなって思います」

“言語の壁”を乗り越えて

「私は、“自分は自分“って生きるのが得意な人間だったような気がします。どんな仕事もまずは挑戦してみる―そうして歩き続けてきて、もうすぐデビュー40周年。今はこれで良かったんだなって思います」

タレントの西田ひかる（53）は、デビュー当時の面影を感じさせる柔らかな微笑みを浮かべた。’88年、15歳の時に『日本エアシステム（現・日本航空）』のキャンペーンガールとして芸能活動をスタートすると、同年発売の『フィフティーン』で歌手デビュー。翌年には同曲がテーマソングとなったハウス食品のＣＭ『フルーチェ』で大胆な白い水着姿を披露し話題を集めた。健康的で溌剌としたキャラクターはファンに支持され、女優・バラエティと次第に活躍の場を拡大。幼少期をアメリカで過ごした彼女は“帰国子女タレント”として大ブレイクした。

「父親の転勤がきっかけで、生後間もない頃から13歳までアメリカで暮らしていました。海が多いカリフォルニア育ちなので、泳ぐのも大好き。仕事で水着になることにまったく抵抗がなくて、むしろ遊びの延長線上くらいの感覚で楽しんでいましたね（笑）」

当時のアメリカはマドンナ（67）やシンディ・ローパー（72）が活躍するＭＴＶ全盛期の時代。西田はダンスが好きなティーンエイジャーだったと自身を回顧する。

「あの頃はアメリカの人気ドラマ『ファミリータイズ』のマイケル・Ｊ・フォックス（64）に憧れていた普通の女の子。帰国後は都内のアメリカンスクールに通いながら、並行してダンス教室を探していたところ、知り合いから今の事務所社長を紹介されたんです」

芸能事務所への所属を決め、歌やダンスのオーディションを受ける日々が続くなか、ようやく『日本エアシステム』キャンペーンガール合格という吉報が届く。両親とは「あくまでも学業優先」という約束のもと芸能界入りに至った。

「まさかデビューするなんて思っていなかったので、オーディション合格の話を聞いた時は、“本当かな……。でもやってみようかな”くらい（笑）。日本の芸能界についての知識や、『こんな仕事をやりたい！』もないまま始めました」

それまで日本語よりも英語に触れる機会が多かった彼女には、“言語の壁”という現実が立ちはだかった。

「カリフォルニアに住んでいた期間、一人っ子だった私が日本語を使うのは両親との会話と、土曜日の日本語補習校の時だけ。帰国してから通っていたアメリカンスクールでも、日本語を使うのはやっぱり両親か先生たちとの会話のみ。でも、ありがたいことに仕事のオファーはいくつもいただいていて。ドラマや番組の台本にはすべてルビを振ってもらうようお願いしていました（笑）」

最初は“てにをは”の使い方に苦戦する西田だったが、一つ、二つ……と仕事をこなし続け、気づけば人気街道を歩んでいた。

1月28日発売の『FRIDAY2月13日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、転機となった“二人の名優”との出会いや今後の展望までを赤裸々に語っている。

『FRIDAY』2026年2月13日号より