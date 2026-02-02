江頭2：50、二階堂ふみ撮影の還暦記念写真集決定 誰も見たことのない“素顔”収録「完全にオレ潰し」【正面突破】
【モデルプレス＝2026/02/02】二階堂ふみが撮影するお笑いタレント・江頭2：50還暦記念写真集「正面突破」（小学館）、2月27日に発売することが決定した。
この異色の2人が真正面から向き合ったこと自体が大きな事件。二階堂でしか切り取れなかった瞬間がふんだんに収められた、渾身の一冊となっている。また、長い年月が醸し出す渋さと、思わず笑みがこぼれる温かさが詰まっている。
◆江頭2：50、二階堂ふみ撮影の還暦記念写真集決定
記念すべき節目を撮り下ろしたのは、俳優の二階堂。さらに「エガちゃんねる」内でお馴染みのブリーフ団も還暦を祝うべく本作に参戦している。写真集内には、ここでしか見られないモードなエガちゃんや、温泉でブリーフ団と一緒にくつろぐほっこりショット、行きつけの居酒屋で撮影されたプライベートな一面が満載。二階堂の唯一無二の視点で切り取られた、これまで誰も見たことのない“素顔”が収められている。
さらに写真集の撮影風景を収録したスペシャルメイキング動画も収録。また、写真集内の魅惑的な写真を詰め込んだ特製エガシールも封入、そして電子書籍購入の場合は電子書籍限定のアザーカットも掲載される。その他、特別施策として、セブンネットショッピングでの購入者限定で、特別スマホサイズステッカー（2種）がついてくる。それだけではなく、全国のセブン−イレブン店内マルチコピー機にて、ここだけでしか手に入らないアザーカットを含む全8種のブロマイドの販売も決定した。
◆二階堂ふみ、江頭2：50は「日本で1番カッコ悪くてカッコいい」
江頭は「ん〜〜〜最高！！良く撮れてるじゃねえか！！女優でこんなことを楽しんで出来るやつ、他にいないぜ！！だけどな、オレの素の顔撮りすぎなんだよ！完全にオレ潰し！営業妨害だよ！！」と二階堂を絶賛しつつツッコミ。二階堂は「日本で1番カッコ悪くてカッコいい、爆発系エンターテイナーのプライドがみっちり詰まった作品になりました」と見どころを明かしている。（modelpress編集部）
◆江頭2：50コメント
お〜い、二階堂ふみ！お前に一言、物申〜す！！お前なぁ、オレのチ●コの写真ばっかり撮りやがって…ん〜〜〜最高！！良く撮れてるじゃねえか！！女優でこんなことを楽しんで出来るやつ、他にいないぜ！！だけどな、オレの素の顔撮りすぎなんだよ！完全にオレ潰し！営業妨害だよ！！あれは全部、オレのチ●コ写真に差し替えろ！わかったな！！…あ、バイトの時間だ！
◆二階堂ふみコメント
日本で1番カッコ悪くてカッコいい、爆発系エンターテイナーのプライドがみっちり詰まった作品になりました。雨が降っても、風が吹いても、雪が降っても、江頭2:50さんはそこにいる！どうかご堪能ください。江頭さん、ありがとうございました。
