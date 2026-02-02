1万円以下ならアリかも！【ZARA】40・50代に似合う♡「グレー系コート」

今からアウターを買い足すのはもう遅い？ だけど季節の終盤は手持ちアイテムに飽きてしまうことも。そんなミドル世代には、1万円以下のアイテムに絞って探すのが正解かも！ 今回は、1万円以下でゲットできる【ZARA（ザラ）】の「グレー系コート」をピックアップしました。洗練されたデザインと色味のコートで、周りと差がつくコーデを目指して。

クラシカルなムードのきれいめコート

【ZARA】「ソフトショルダーパッドコート」\8,590（税込）

クラシカルな雰囲気をまとったコートは、プライベートやオフィスシーンのほかに、かしこまったセレモニーシーンにもぴったり。スラリとした細身のシルエットで、着膨れしにくいのが嬉しいポイントです。襟を立てて着ることで、ハンサムな雰囲気にも。

ボトムスとのバランスが取りやすいショート丈コート

【ZARA】「ハイネックショートコート」\9,990（税込）

暗いトーンのグレーが、落ち着いた雰囲気を醸す一枚。コンパクトなショート丈なので、スカートにもパンツにも合わせやすく、スタイルアップが狙えるのが魅力的。マニッシュなムードをまとったハイネックで、こなれ見えしつつしっかり防寒もできそう。シックなモノトーンコーデはもちろん、コーデを引き締めたいときにもおすすめ。

