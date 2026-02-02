「センスいいね」って褒められそう♡【スタバ】手土産にしたい「新作ケーキ・デニッシュ」

【スターバックス】でラインナップしているフードメニューは、手土産にもおすすめです。店頭では今、おしゃれな「新作ケーキ・デニッシュ」が登場中。喜んでもらえてセンスの良さも褒められるかも。今回はピンクに染まったチョコケーキとチョコのデニッシュをご紹介します。

中はムース仕立ての「ルビーチョコレートケーキ」

コロンとしたフォルムと、ピンクが映えるおしゃれなこちら。手土産にぴったりのチョコケーキです。中にはルビーチョコレートムースが入っており、柔らかな口当たりに癒されそう。しっかりと冷やしてから食べれば、外側のコーティングのパリッと感がより楽しめるかも。

生地の香ばしさも楽しめそうな「チョコレートバブカ」

チョコをところどころに巻き込んだおしゃれなこちら。公式サイトによれば「サクサクのデニッシュ生地にチョコレートフィリング」を合わせているシンプルな一品です。焼き上がった生地に香ばしさも感じられそうで、食欲を刺激されるかも。サクッと食べられそうなお手軽感も相まって、手土産にも喜ばれそうです。

