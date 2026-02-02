激しくぶつかった辻陽太（左）とジェイク・リー（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）観衆１２３４

　新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

　メインイベントのスペシャルタッグマッチで２・１１大阪でのＩＷＧＰヘビー級選手権で激突する王者・辻陽太と挑戦者のジェイク・リーが前哨戦でぶつかった。

　両者は、南側客席まで雪崩れ込む激しい場外戦を展開。リング上では、ジェイクが手袋をはめ、王者の口の中に手を突っ込む荒技で攻勢に出た。一方の辻もトペ・スイシーダーなどで応戦し大阪決戦へ火花を散らした。

　試合は、ジェイクのパートナー、フランシスコ・アキラが１９分３２秒、クラウンフォールで辻のパートナーとなった石森太二をフォールし、ジェイクが前哨戦を制した。

　リング上でマイクを持ったジェイクは「私の今回のＩＷＧＰ、なぜ挑戦するのか、それは私の存在価値を確かめるためだ」と断言すると「いい時もあれば悪い時もある。それはもちろん、人生なんだから！　酸いも甘いも楽しんで、みんな生きていこうじゃないか！　それではみなさん、また会う日まで！　こんにちは、こんばんは、そして、さようなら！　Ｔｈａｔ’ｓ　Ｌｉｆｅ！！」と締めた。

　一方の辻は、バックステージで「ジェイク・リー、最初はどうなることかと思ったけどよ、やっぱお前、おもしれえな。それとな、俺は一つ、この新日本プロレス、ＩＷＧＰヘビー級チャンピオンとして言いたいことがあるんだ。でも、ここでは言わない。俺はプロレスラーだから、勝ってあのセルリアンブルーのリングでこの思いをぶちまけてやる」と予告した。

　◆２・１後楽園ホール全成績

　▼第１試合　ヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦　時間無制限１本勝負

〇村島克哉（１１分１５秒　逆エビ固め）嘉藤匠馬●

　▼第２試合　２０分１本勝負

外道、ＯＳＫＡＲ、〇Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（９分０３秒　Ｋ．Ｏ．Ｂ↓体固め）タイガーマスク●、上村優也、海野翔太

　▼第３試合　２０分１本勝負

藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、〇大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（９分４２秒　ＴＭクラッチ）田口隆祐●、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

　▼第４試合　３０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、グレート―Ｏ―カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（１１分２６秒　シットダウン式ジャンピングパワーボム↓エビ固め）永井大貴●、ロビー・エックス、ドリラ・モロニー

　▼第５試合　３０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２１秒　通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ディック東郷、ＤＯＵＫＩ●、高橋裕二郎、成田蓮

　▼第６試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

高橋ヒロム、〇デビッド・フィンレー（１８分５２秒　オーバーキル↓体固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

　▼第７試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

〇フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー（１９分３２秒　クラウンフォール→片エビ固め）石森太二●、辻陽太