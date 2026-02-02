◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）観衆１２３４

新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

メインイベントのスペシャルタッグマッチで２・１１大阪でのＩＷＧＰヘビー級選手権で激突する王者・辻陽太と挑戦者のジェイク・リーが前哨戦でぶつかった。

両者は、南側客席まで雪崩れ込む激しい場外戦を展開。リング上では、ジェイクが手袋をはめ、王者の口の中に手を突っ込む荒技で攻勢に出た。一方の辻もトペ・スイシーダーなどで応戦し大阪決戦へ火花を散らした。

試合は、ジェイクのパートナー、フランシスコ・アキラが１９分３２秒、クラウンフォールで辻のパートナーとなった石森太二をフォールし、ジェイクが前哨戦を制した。

リング上でマイクを持ったジェイクは「私の今回のＩＷＧＰ、なぜ挑戦するのか、それは私の存在価値を確かめるためだ」と断言すると「いい時もあれば悪い時もある。それはもちろん、人生なんだから！ 酸いも甘いも楽しんで、みんな生きていこうじゃないか！ それではみなさん、また会う日まで！ こんにちは、こんばんは、そして、さようなら！ Ｔｈａｔ’ｓ Ｌｉｆｅ！！」と締めた。

一方の辻は、バックステージで「ジェイク・リー、最初はどうなることかと思ったけどよ、やっぱお前、おもしれえな。それとな、俺は一つ、この新日本プロレス、ＩＷＧＰヘビー級チャンピオンとして言いたいことがあるんだ。でも、ここでは言わない。俺はプロレスラーだから、勝ってあのセルリアンブルーのリングでこの思いをぶちまけてやる」と予告した。

◆２・１後楽園ホール全成績

▼第１試合 ヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇村島克哉（１１分１５秒 逆エビ固め）嘉藤匠馬●

▼第２試合 ２０分１本勝負

外道、ＯＳＫＡＲ、〇Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（９分０３秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓体固め）タイガーマスク●、上村優也、海野翔太

▼第３試合 ２０分１本勝負

藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、〇大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（９分４２秒 ＴＭクラッチ）田口隆祐●、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第４試合 ３０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、グレート―Ｏ―カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（１１分２６秒 シットダウン式ジャンピングパワーボム↓エビ固め）永井大貴●、ロビー・エックス、ドリラ・モロニー

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２１秒 通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ディック東郷、ＤＯＵＫＩ●、高橋裕二郎、成田蓮

▼第６試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、〇デビッド・フィンレー（１８分５２秒 オーバーキル↓体固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

▼第７試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー（１９分３２秒 クラウンフォール→片エビ固め）石森太二●、辻陽太