生見愛瑠、人気漫画の実写化ビジュアルに反響「え!?めるる!?」「一瞬誰かと」「再現度高い！」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が、1日までに自身のインスタグラムを更新。実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）で生見が演じる大佛のビジュアルを公開した。
【写真】めるるが演じる…電ノコを振り回す殺し屋・大佛
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本（目黒蓮）が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディ。生見が演じる大佛は、原作読者から絶大な支持を集める人気キャラクター「ORDER」のメンバー。大きな電ノコを振り回す、マイペースで天然な性格。
インスタで、自身が演じる大佛のビジュアルを公開した生見は「映画『SAKAMOTO DAYS』大佛役を演じさせて頂きました！」と報告。「原作を見ていた頃には思い描かなかった事が起きて自分でもびっくりです。夢のような時間でした お楽しみに！」と呼びかけている。
ファンからは「かっこいい！」「一瞬誰かと思った…今年も色んなめるるが見れそう！」「ほんとびっくり！！」「え!?めるる!?かわいすぎやろ」「再現度高い！」「大佛ハマり役ですごい」などの声が寄せれらている。
