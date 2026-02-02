乃木坂46メンバー、Perfume名曲の“完コピ”に反響「3人ともスタイルエグい」「ダンスも衣装も完璧」
乃木坂46の冠番組『乃木坂工事中』（テレビ愛知／テレビ東京系）が1日深夜に放送され、メンバーの梅澤美波、遠藤さくら、大越ひなのがPerfume「チョコレイト・ディスコ」の完コピを披露して、話題となった。
【動画】すごい…！Perfumeを“完コピ”した乃木坂46メンバー
番組では「設楽軍VS日村軍2026新年会」が行われた。毎年恒例の“余興”ブロックでは、タモリに扮したメンバーの柴田柚菜が、『ミュージックステーション』ばりの司会で1組目を呼び込む。そこにPerfumeの3人に髪型をそろえ、この日のための特注衣装を着た梅澤、遠藤、大越が登場し、「チョコレイト・ディスコ」を披露した。
3人はそれぞれ「ひ〜ちゃんです！」（大越）、「うめみなです」（梅澤）、「らっちです」（遠藤）と自己紹介で締めくくると、MCのバナナマン・設楽統も「クオリティが高いんだけど（笑）。コールドスリープから一時溶けたわけだ」と絶賛していた。
ファンからは「Perfumeの完コピすげぇぇぇ」「Perfumeのクオリティ高くてヤバい」「美脚すぎる乃木坂版Perfume来た笑」「3人ともスタイルエグすぎる」「ダンスも衣装も完璧にPerfumeなのよ！」「もう余興のレベル超えてる」などの反響が寄せられていた。
