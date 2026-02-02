【天気】北日本で積雪増加 西日本の太平洋側でも雨や雪
2日（月）北日本で積雪増加。西日本の太平洋側でも雨や雪が降るでしょう。
＜2日（月）の天気＞
日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北海道西岸と山陰沖に低気圧があって、低気圧付近で雪や雨が強まる見込みです。北日本の日本海側〜北陸では雪が続き、北海道石狩地方や青森では大雪になりそうです。積雪がさらに増えそうですので、交通障害やなだれに気をつけてください。
北陸では平地は湿った重たい雪になり、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。午後は低気圧の通過に伴って、中国地方や九州北部で雨や雪が降り出す見込みです。夕方には九州南部や四国、紀伊半島でも雨となり、夜にかけて山沿いを中心に雪に変わるところが多いでしょう。
関東や東海では日中は乾燥した晴天が続きそうです。夕方以降は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、関東の一部でにわか雨やにわか雪があるかもしれません。
＜予想最高気温（前日差）＞
前日と同じくらいのところが多く、全国的に真冬の寒さが続くでしょう。
札幌 0℃（＋1）
仙台 5℃（±0）
新潟 3℃（±0）
東京 11℃（±0）
名古屋 9℃（±0）
大阪 10℃（＋1）
鳥取 8℃（＋1）
高知 13℃（＋1）
福岡 11℃（＋2）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
3日（火）は太平洋側の天気は回復し、山陰の雪も次第にやむ見込みです。4日（水）立春の頃から暖かくなり、5日（木）は各地で15℃前後まで気温が上がりそうです。ただし、土日は再び真冬の寒さが戻るでしょう。
■札幌〜名古屋
3日（火）は北日本や北陸の雪も小康状態となりそうです。4日（水）は気温が上がり、新潟では久しぶりに日差しが戻ってくるでしょう。