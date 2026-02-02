松下奈緒主演『夫に間違いありません』第5話で“誰か”の罪が暴かれる 中村海人「ご自身の想いも乗せながら見ていただけたら」
俳優・松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00）第5話が2日、放送される。主人公・朝比聖子（松下）の弟・光聖を演じるTravis Japanの中村海人からコメントが到着した。
【写真あり】ほんわかかわいい！中村海人“光聖”と甥っ子＆姪っ子ショット
聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が、家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
第5話では、一樹（安田顕）の写真を見た紗春（桜井ユキ）は、一樹の右手の甲にある2つ並んだホクロを見て驚き、聖子が「もう来ないでほしい」とけん制したにもかかわらず、数日後、突然店で働かせてほしいと言い出す。さらに、店内に飾ってある一樹の写真を見て思わぬことを告げる。一樹が行方不明中だった時期に、立ち飲み屋の前で見かけた男が一樹に似ていたという。その言葉に動揺する聖子は、一樹に電話をかけ真相を確認する。
一方、光聖は、義母である九条（余貴美子）からある相談を持ちかけられる。それは光聖自身の家族を壊しかねないことで…。すると、そんな光聖の前に天童（宮沢氷魚）が現れる。それぞれが抱える疑惑と疑念が交錯し、守るべき”もの”のために決断を下す。その結果、罪が暴かれるのは、果たして…。
■中村海人コメント
第4話で話が大きく動いたと思います。見ている皆さんも、「え、そんな事になるの」って思っている方が多いと思います。姉ちゃんと光聖それぞれが抱える事になる大きな問題を、どういったかたちで抱えながら生活していくのか。そこは5話もそうですけど、これからの物語を通しても楽しんでもらえるのかなって思います。5話に関しては光聖もまた、すごく考えながら作品の中で生きているので、皆さんも“自分だったらどうするんだろう”とご自身の想いも乗せながら見ていただけたらうれしいです!!
