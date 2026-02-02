40代で「やりたいことをやっていない」と語る人の人生がかなりマズい理由・ワースト1とは？

全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）

問題は「まだ見つかっていない」ことではない

40代で「やりたいことがわからない」「結局、やりたいことをやれていない」と語る人がいます。

この言葉自体は、珍しくありません。

本当にマズいのは、その状態を「仕方ないもの」として受け入れてしまっていることです。

若いうちは迷ってもいい。

でも40代になると、人生はすでに「選択の積み重ね」で形づくられています。

その段階でやりたいことをやっていないというのは、単なる未発見ではなく、意図的に先送りしてきた結果なのです。

残酷な「真実」とは？

『世界の果てのカフェ』という物語の中で、こんな気づきが語られます。

私は気がついた。私にとって、毎日が質問の答えを満たすためのチャンスなんだよ。

やりたいことをするチャンスは毎日ある。

『引退』まで待つ必要なんてないのさ。

ここで示されているのは、やりたいことは「老後のご褒美」ではない、という事実です。

それにもかかわらず、多くの人はこう生きてきました。

・大学では、就職に有利そうな分野を選ぶ

・社会に出たら、まずは収入を優先する

・生活が安定したら、今度は失うのが怖くなる

先ほどの物語にあるとおり、「まあまあ好き」で選び、「まあまあの給料」で満足し、気づけば生活のパターンが固まっていく。

その結果、やりたいことを考える時間そのものが消えていくのです。

「人生を準備期間にしてしまったこと」

決定的な問いが、ここで投げかけられます。

なぜぼくたちは、やりたいことを今すぐやるのではなく、やりたいことができるときに備えて、こんなに多くの時間を費やすのかな？

40代でやりたいことをやっていない人の人生がマズい理由・ワースト1。

それは、人生の大半を「いつかのための準備」に使ってしまったことです。

準備は大切です。

でも、準備だけで人生を終える人があまりに多い。

しかも厄介なのは、準備をしている間は「何も間違っていない気がしてしまう」ことです。

だから止まらない。

だから、40代になっても同じ場所にいる。

40代からでも遅いわけじゃない。でも条件がある

40代で「やりたいことをやっていない」と気づいた人は、まだ終わりではありません。

ただし、ひとつ条件があります。

「引退したら」「余裕ができたら」という発想を、今すぐ捨てること。

やりたいことは、人生が片づいてからやるものではない。

人生を動かしながらやるものです。

毎日は、質問の答えを満たすチャンス。

その事実を受け入れた瞬間から、人生は「準備期間」を終えます。

40代でマズいのは、年齢ではありません。

「まだ本番じゃない」と思い続けていることなのです。

