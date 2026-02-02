40代で「やりたいことをやっていない」と語る人の人生がかなりマズい理由・ワースト1
問題は「まだ見つかっていない」ことではない
40代で「やりたいことがわからない」「結局、やりたいことをやれていない」と語る人がいます。
この言葉自体は、珍しくありません。
本当にマズいのは、その状態を「仕方ないもの」として受け入れてしまっていることです。
若いうちは迷ってもいい。
でも40代になると、人生はすでに「選択の積み重ね」で形づくられています。
その段階でやりたいことをやっていないというのは、単なる未発見ではなく、意図的に先送りしてきた結果なのです。
残酷な「真実」とは？
『世界の果てのカフェ』という物語の中で、こんな気づきが語られます。
やりたいことをするチャンスは毎日ある。
『引退』まで待つ必要なんてないのさ。
ここで示されているのは、やりたいことは「老後のご褒美」ではない、という事実です。
それにもかかわらず、多くの人はこう生きてきました。
・大学では、就職に有利そうな分野を選ぶ
・社会に出たら、まずは収入を優先する
・生活が安定したら、今度は失うのが怖くなる
先ほどの物語にあるとおり、「まあまあ好き」で選び、「まあまあの給料」で満足し、気づけば生活のパターンが固まっていく。
その結果、やりたいことを考える時間そのものが消えていくのです。
「人生を準備期間にしてしまったこと」
決定的な問いが、ここで投げかけられます。
40代でやりたいことをやっていない人の人生がマズい理由・ワースト1。
それは、人生の大半を「いつかのための準備」に使ってしまったことです。
準備は大切です。
でも、準備だけで人生を終える人があまりに多い。
しかも厄介なのは、準備をしている間は「何も間違っていない気がしてしまう」ことです。
だから止まらない。
だから、40代になっても同じ場所にいる。
40代からでも遅いわけじゃない。でも条件がある
40代で「やりたいことをやっていない」と気づいた人は、まだ終わりではありません。
ただし、ひとつ条件があります。
「引退したら」「余裕ができたら」という発想を、今すぐ捨てること。
やりたいことは、人生が片づいてからやるものではない。
人生を動かしながらやるものです。
毎日は、質問の答えを満たすチャンス。
その事実を受け入れた瞬間から、人生は「準備期間」を終えます。
40代でマズいのは、年齢ではありません。
「まだ本番じゃない」と思い続けていることなのです。
