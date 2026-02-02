「うちもこれで揉めた…」職場に早く来る社員と来ない社員のすれ違い【あなたの違和感は正しい】
2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。発売直後に大重版となり、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）
すれ違うそれぞれの「普通」
ベンチャー企業の人事担当として仕事をしている友人が、憤慨していた。
誰も始業時間前に出社しないという。
聞けば、業務開始時刻に席には着くそうだ。遅刻しているわけではない。
しかし、私の友人は、
「普通はもう少し前に来て、机をきれいにするとか仕事の準備をするよね？ 私は30分前に行ってオフィスの掃除をしているんだけど、それに対して誰も何も言わない」
と言って怒っている。
彼女は能力を買われて、「社員の士気を高めてほしい」ということで入社したのだが前途多難であるようだった。
私も以前勤めていた会社では「管理部門は始業前に来てオフィスの掃除をし、コーヒーメーカーの準備をする」という暗黙の了解があり、それに従っていたことを思い出した。
「そういうものだから仕方ない」と思ってやっていたが、違和感はあった。
明確な指示をされたわけではなく、当然、その時間の給料は出ない。それはそれでどうなんだろう。
友人の言う理想は理解できるが、いろいろな考えがあるに違いない。
お互いの言い分に良し悪しはない
友人の職場では、「始業時間に席に着き、自分の仕事をする」のが当たり前だった。新しい人事担当者が早く来てオフィスをきれいにしていても、とくに何も思わなかったのかもしれない。
むしろ「そういうの、やめてくださいよ」と思っていたかもしれない（そんな職場の空気を変えるために、友人が採用されたわけだが）。
どちらにも言い分がある。
組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は、『組織の違和感』の中で、職場のすれ違いを取り上げて「お互いの言い分に良し悪しはない」と言っている。
それぞれの人の「当たり前」が違うだけなのだ。それぞれ仕事を頑張ろうとしているのに、自分の「当たり前」からはずれるから「ちゃんとしていない」と思い、溝ができてしまう。
勅使川原氏は、これまで約2万人の働く人たちと接した経験から、こう言っている。
――『組織の違和感』p.62より
なかなか厳しい言葉だが、その通りだろう。
「普通はこうするよね？」と言いたくなったら、その職場の「普通」を言語化し、いろいろな考え方をしているメンバーに対して伝える努力をすることが大事なのだ。
本書はその方法について具体的に教えてくれている。
「話が通じない」と諦めずに、違和感も素直に話し合える組織になったら素晴らしいと思う。
大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。