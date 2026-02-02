ユヴェントス、ブレーメルの“ドッピエッタ”などでパルマに大勝！ リーグ戦連勝＆暫定4位に浮上
セリエA第23節が1日に行われ、パルマ・カルチョとユヴェントスが対戦した。
パルマ・カルチョは、前節までに勝ち点「23」を積み上げ、降格圏の18位フィオレンティーナと勝ち点「6」差の15位につけている。とはいえ、リーグ戦ではここ3試合勝利から遠ざかっており、そろそろ白星がほしいところだった。
対するユヴェントスは、前節までに勝ち点「42」を獲得。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権確保へこの試合も勝利し、上位に食らいつういいくことはできるか。
試合は15分、ユヴェントスが先にリードを奪った。左CKという場面でキッカーのフランシスコ・コンセイソンが蹴ったボールにグレイソン・ブレーメルが頭で叩き込んだ。
さらにユヴェントスは37分、ジョナサン・デイヴィッドがマヌエル・ロカテッリからのパスを落とすと、ピエール・カルルがドリブルでボール持ち運んで右サイドからクロス。これをウェストン・マッケニーがボレーでゴールに叩き込み、ユヴェントスが前半のうちにリードを2点に広げた。
2点のビハインドを背負って後半に臨んだパルマは、51分にアレッサンドロ・チルカーティがボックス内でクロスを通すと、これがアンドレア・カンビアーゾのオウンゴールを誘い、1点を返した。
しかし、わずか3分後、ユヴェントスは離れた位置からデザインされたFKからマッケニーがヘディングシュート。これはクロスバーに直撃したが、跳ね返りをJ・デイヴィッドが頭でつなぐと、最後はブレーメルが押し込んで点を奪い返した。
攻撃の手を緩めないユヴェントスは64分、F・コンセイソンが右サイドからカットインして左足でシュートを放つ。パルマのGKエドアルド・コルヴィは
手を伸ばして阻んだが、こぼれ球をJ・デイヴィッドが流し込み、ユヴェントスが加点する。
試合はこのまま終了し、ユヴェントスが4−1でパルマに大勝。リーグ戦連勝を達成したほか、暫定ながらリーグ4位に浮上した。
パルマ・カルチョは次節、8日にアウェイでボローニャと対戦。ユヴェントスはこの後、5日に行われるコッパ・イタリア準々決勝でアウェイにてアタランタと対戦する。
【スコア】
パルマ・カルチョ 1−4 ユヴェントス
【得点者】
0−1 15分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）
0−2 37分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
1−2 51分 オウンゴール（パルマ・カルチョ）
1−3 54分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）
1−4 64分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）
