『ミッション：インポッシブル』『トップガン』シリーズのトム・クルーズ主演、“規格外の大惨事コメディ”と称される新作映画『DIGGER／ディガー』は、撮影現場も“規格外”にぶっ飛んでいた？ 『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）などのリズ・アーメッドが撮影の思い出を語った。

謎のベールに包まれた本作を手がけるのは、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）『レヴェナント：蘇えりし者』（2015）のアレハンドロ・G・イニャリトゥ。米にて、アーメッドは「かつてない経験だった」といい、クルーズやイニャリトゥの仕事ぶりに敬意を表した。

「撮影現場のトム・クルーズはやる気満々で、集中していて、勤勉で、人に刺激を与えるんです。そのエネルギーとポジティブさは信じられないほどで、今までに見たことがないものでした。アレハンドロの細部へのこだわり、ビジョン、そして野心もすさまじく、“うわあ、とんでもないぞ”と毎日思っていました。」

長回しで知られるイニャリトゥ監督だが、アーメッドは「彼のようなやり方で仕事をする人と仕事をするのは初めて」と告白。「演技や、あらゆる創造性は、本質的に“身を委ねる”こと。プロセスに身を委ねることです」と語った。

「デヴィッド・フィンチャーのような監督たちは60テイクも撮るといいますが、60テイク目にもなると、その頃には何も考えなくなります。彼（イニャリトゥ）も似たような感じで、大胆にあらゆる方法を試し、細部まで作り込み、あらゆるアングルで撮影する。さまざまな選択肢を試し、最後にはすべての選択が少しずつ残るようにするんです。そういうクレイジーで強迫観念的な完璧主義に身を委ねるんですよ。」

創造のプロセスを、「刺激的だけどすごく疲れる。だけど、おそらくベストな方法」というアーメッド。「もはや自分では──いや、誰にもコントロールできないわけです。このクレイジーな体験がずっと続くんです」と振り返った。

(C) 2025 WBEI and Legendary

イニャリトゥを支えたのは、『バードマン』『レヴェナント』の撮影監督であるエマニュエル・ルベツキ。アーメッドは「史上最高の撮影監督のひとり。本当に独特かつユニークなことをしていました」という。その仕事に興味津々で、時には役柄を破って「いったい何をしているの？ どういうこと？」と言わんばかりだったそうだ。

「多くの場合、光を増幅したり遮断したりするときは黒や白の反射材を使います。しかし、彼はグレーを使う。それも1種類だけじゃなく、16種類、10種類のグレーの濃淡を使い分けて、光を反射させて、あらゆるニュアンスを作り出すのです。技術レベルの高さと細部へのこだわりが本当にすごい。だから僕たちもベストを尽くしたくなります。影響を受けるし、同時にすごく緊張感がありました。」

製作陣の情熱は、同じく映画づくりに狂気的なこだわりをもって臨むクルーズとも響き合ったことだろう。アーメッドのほか、出演者は『落下の解剖学』（2023）サンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）ジェシー・プレモンス、『キングコング：髑髏島の巨神』（2017）ジョン・グッドマン、『アマチュア』（2025）マイケル・スタールバーグほか。名優たちのアンサンブルにも期待したい。

映画『DIGGER／ディガー』は2026年公開（米国公開日は2026年10月2日）。

