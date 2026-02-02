LE SSERAFIMにまた新たな記録誕生!!「Perfect Night」、Spotify5億回ストリーミング突破！

LE SSERAFIMの初の英語デジタルシングル『Perfect Night』が、グローバルオーディオ·音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで5億15万198回再生され、グループ通算2曲目のストリーミング再生5億回以上を記録した。

昨年2月にストーミング再生4億回を突破してから約1年後に、さらに追加で1億回再生を記録するという根強い人気を証明した。

『Perfect Night』は、気が合う仲間と一緒なら完璧ではない一日も楽しむことができるという希望に満ちたメッセージが込められた楽曲で、HUH YUNJINが作詞に参加した。

2023年に楽曲リリースしてからたくさんの愛を受け、韓国の主要音楽チャートであるサークルチャート(CIRCLE CHART)が発表した2025年の年間「グローバルK-POPチャート」、「デジタルチャート」、「ダウンロードチャート」など多数部門の上位に名を連ねた。『Perfect Night』のミュージックビデオは、Blizzard Entertainmentのチーム基盤の無料アクションゲーム「オーバーウォッチ2 (Overwatch 2)」とのコラボレーションで制作され、K-POPファンはもちろん、ゲームユーザーからも大きな関心が寄せられた。

LE SSERAFIMは、『ANTIFRAGILE』が6億回以上、『Perfect Night』が5億以上、『CRAZY』が4億回以上、『UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)』『EASY』『Smart』が3億回以上、『FEARLESS』『Sour Grapes』『Blue Flame』『Impurities』『Good Parts (when the quality is bad but I am)』『Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife』『FEARLESS (2023 ver.)』『1-800-hot-n-fun』などが1億回以上など、Spotifyで通算16曲がストリーミング再生1億回以上を記録するという、圧倒的な人気を誇っている。

LE SSERAFIMは1月31日〜2月1日、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米など全19都市29公演行った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』の集大成を飾る。

1月31日にスタートしたソウルでのアンコール公演は、既に2日間にわたる公演がいずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、大きな人気を集めている。2月1日には2日目の公演を開催し、最終日も熱く盛り上げた。止まらぬ快進撃で世界を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。