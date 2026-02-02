女優の長谷川京子（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。プライベート写真を公開した。

「息子のお世話になっているホストファミリーを訪ねて」と書き出した長谷川。カナダに留学中の息子を訪ねた様子をアップした。

「穏やかなスミス家の食卓で話の中心になっていたママのコートニー。彼女は昔スタンドアップコメディをしていたんですって。納得。今も家族のケアをしながら、自身ときちんと向き合って自身の課題に取り組んでいる。“自分の整え方”について話が盛り上がり、続きはメッセージでやり取りをしようと、後ろ髪を引かれる気持ちでホテルに戻りました。」とホストファミリーとのやり取りを紹介。

息子の後ろ姿を掲載して「何より、息子との別れが寂しく、もしかしたら留学の出発に空港で別れた時よりも寂しかったかもしれません。まだまだ甘えん坊な彼ですが、スミス家からわたしを見送る彼は、何と言うか簡単な言い方をすれば成長していて、大丈夫と言わんばかりの清々しい顔でわたしを見送ってくれて、いくつかある親としての仕事が減ってきたな、と感じました。それは喜ばしい事ではあるのですが、この日だけはちょっと寂しかったです。」と母らしいコメントを記した。

ファンからは「素敵なファミリー」「息子さんの背中が頼もしく見えますね」「わあ！大きくなって 背中がもうなんていうか。大丈夫だね」「どんどん成長していく子供達 親子は、見えない糸でずっと繋がっていますよね」「躍するお母さんの背中をみて成長しているのではと思いますよ」などのコメントが寄せられた。