タレントの井上咲楽さん（26）が、直感で高級外車を購入したことを報告。ネット上で話題になっている。



【写真】約600万円の愛車と❤️ 笑顔でツーショット

井上さんは自身のインスタグラムに「ついに！！車を買いましたっ！MINIのCountrymanです」と人気の外車「MINI」を購入したことを興奮まじりに投稿。



購入した経緯については、「たまたまMINIのディーラーの外から眺めたCountrymanの可愛さに心躍り、試乗させていただくことに 色々見てから買うつもりだったのですが、直感で『これだ！』と思って購入しました」と説明した。



「何度見てもとっても可愛くて、うっとり。大切に、安全にドライブしたいです」とし、新車でのドライブに心躍らせた。



ネット上では「おぉ！おっきいミニ買ったんですね！」「かわいいお車 とってもお似合いです！！」「おめでとう 新車いいですね」「可愛くて格好良くて良いですね」「さくらさんにハマってます」「咲楽ちゃんの雰囲気とぴったりでとても素敵です」「ベストチョイスですね 似合ってますよ！」「かっこいい。ご安全に」などのコメントがあった。



MINIの公式サイトによると、MINI・Countrymanの価格は税込み503万円から。カスタムによって約500〜600万円の価格帯で販売されている。