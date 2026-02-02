長期休みに行きたいと思う「静岡県の旅行先」ランキング！ 3位「伊豆高原」を抑えた同率1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「静岡県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
3位：伊豆高原（42票）3位にランクインしたのは「伊豆高原」でした。豊かな自然に囲まれたこのエリアは、個性的な美術館や博物館が点在し、アート巡りを楽しめるのが魅力。おしゃれなペンションやカフェも多く、静かに過ごしたい長期休みにぴったりのリゾート地として、大人世代からも高い支持を集めています。
回答者からは「伊豆高原内にある大室山が見晴らしが良さそうなので一度機会があったら行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）、「何回でもいきたい場所。ご飯が美味しい」（50代男性／沖縄県）、「海と山の自然が近く美術館や温泉も点在し、散策と休養を自分のペースで楽しめて長期滞在でも心地よく過ごせるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
同率1位：熱海（55票）1位にランクインしたのは「熱海」でした。都心からのアクセスがよく、古き良き温泉街の情緒と、最新のSNS映えスポットが共存する人気エリアです。海を一望できる露天風呂や、高速船で行く初島など、長期休みならではのぜいたくな時間を過ごせる点が多くの票を集めました。
回答者からは「オールインクルーシブのホテルもあり、街も食べ歩きなどたくさんの店も多く、楽しめるから」（50代女性／神奈川県）、「海の幸も温泉も楽しめる。電車でのアクセスも良い」（40代男性／茨城県）、「日帰りで食べ歩きも、宿泊でゆっくりでも楽しめるから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
同率1位：富士サファリパーク（55票）同じく1位に輝いたのは、裾野市にある「富士サファリパーク」です。富士山を間近に仰ぐ広大な敷地内で、自然に近い姿の動物たちを車中から観察できる迫力満点の体験が魅力。ふれあい体験も充実しており、家族連れを中心に、1日中楽しめるスポットとして不動の人気を誇っています。
回答者からは「行ったことのある友人から話を聞いて、迫力もあって普通の動物園より倍楽しめるそうなので行ってみたい」（30代女性／沖縄県）、「動物園とは異なり、動物に餌やりなどすごい間近で楽しめるから」（20代男性／東京都）、「小さい頃よくコマーシャルで見ていたので、１度は行ってみたいと思っていたから」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
