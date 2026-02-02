大谷、佐々木がグラスノーらと集合写真

ドジャースは31日（日本時間2月1日）、本拠地でファン感謝イベント「ドジャーフェスト」を開催した。大谷翔平投手、佐々木朗希投手らが参加し、チームメートと仲良く写真撮影する場面もあった。ファンは「久しぶりに見た」剛腕に注目している。

球団公式X（旧ツイッター）はイベント終了後、「ドジャーフェスタのステージにて優勝メンバーたちと！」として3枚の写真を公開した。先頭はファンの声援に応える大谷、2枚目はムーキー・ベッツ内野手らがステージに登壇する様子。そして3枚目が、大谷、佐々木、アンソニー・バンダ投手、ミゲル・ロハス内野手、ブレイク・スネル投手、ボビー・ミラー投手、タイラー・グラスノー投手による集合写真だ。

大谷は真ん中で笑顔で写り、両隣にはロハスとスネルがいる。佐々木は左端でバンダと肩を組み、右端にはグラスノーの姿が。その隣、大谷の横の横にいたのが26歳のミラーだった。

剛腕が魅力のミラーは2023年にメジャーデビュー。22試合に先発して11勝4敗、防御率3.76、119奪三振と上々の1年目を過ごした。次代のエースとして期待されたが、2年目は13試合で2勝4敗、防御率8.52と大不振。昨季はキャンプで打球直撃による不運もあり、5月24日（同25日）を最後にメジャーに昇格できず。わずか2登板だけに終わった。

シーズン中はメジャーで見ることがなかったため、「ボビーミラー久しぶりに見た」「ミラー元気そうで良かった」と安堵するファンも。また、「ボビー・ミラー！ 今年は期待してますよ」「ミラーくん、調子いいのかな？ 今年はローテ争い頑張ってほしい！」と、復活を期待する声も寄せられた。（Full-Count編集部）