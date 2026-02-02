「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込 319円）　※2月2日（月）発売

　「ローソン」は、1月27日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施中。今回は、2月2日（月）から順次発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。

【写真】「塩焼そば」や「照焼チキンたまごサンド」も増量！　展開商品ラインナップ

■「具！おにぎり」やドリンクも

　今回、展開中の「盛りすぎチャレンジ」第2弾として発売されるのは、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり、パン、麺、デザートなど全10品。

　2月2日（月）からは、香り高い2層のチーズが楽しめる「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」と、麺重量を従来品から約50％増やした「盛りすぎ！塩焼そば」が並ぶ。

　また、2月3日（火）には、照焼チキンを約50％増やして3層のサンドイッチにした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」をはじめ、ポークランチョンを50％以上アップした「盛りすぎ！具！おにぎり　ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」、カツサンドの個数が約50％増量の3個入りになった「盛りすぎ！厚切りロースカツサンド」を展開。

　そのほか、「飲む杏仁豆腐　（甘すぎ）」、「クラフトレモネード　（酸っぱすぎ）」、「ペヤング　激辛やきそば（辛すぎ）」、「ローソンオリジナル ミニアスパラガス」、「ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ」もそれぞれ総重量を約50％増やして用意され、お得感たっぷりな内容だ。