ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第2弾は今日から！ 盛りすぎスイーツなど全10品が登場
「ローソン」は、1月27日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施中。今回は、2月2日（月）から順次発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】「塩焼そば」や「照焼チキンたまごサンド」も増量！ 展開商品ラインナップ
■「具！おにぎり」やドリンクも
今回、展開中の「盛りすぎチャレンジ」第2弾として発売されるのは、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり、パン、麺、デザートなど全10品。
2月2日（月）からは、香り高い2層のチーズが楽しめる「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」と、麺重量を従来品から約50％増やした「盛りすぎ！塩焼そば」が並ぶ。
また、2月3日（火）には、照焼チキンを約50％増やして3層のサンドイッチにした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」をはじめ、ポークランチョンを50％以上アップした「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」、カツサンドの個数が約50％増量の3個入りになった「盛りすぎ！厚切りロースカツサンド」を展開。
そのほか、「飲む杏仁豆腐 （甘すぎ）」、「クラフトレモネード （酸っぱすぎ）」、「ペヤング 激辛やきそば（辛すぎ）」、「ローソンオリジナル ミニアスパラガス」、「ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ」もそれぞれ総重量を約50％増やして用意され、お得感たっぷりな内容だ。
