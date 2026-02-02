無印良品、スタッフが着こなす“1週間コーディネート”を紹介 春の新作組み合わせたカジュアルスタイルに「欲しい！」「どれもおしゃれ」の声
良品計画が運営する「無印良品」が1日、公式インスタグラムを更新。無印良品の新作アイテムを組み合わせたスタッフの“1週間コーディネート”を紹介した。
【動画】「どれもおしゃれ」無印良品のスタッフが紹介する、春の新作組み合わせた“1週間コーディネート”
投稿では、「春の新作を使った、151cm 30代の無印良品スタッフの1週間コーディネートを紹介します」とつづり、スタッフが7パターンのコーデを身につけ登場する動画を公開。カーディガンや薄手のロングコート、デニムのセットアップや涼し気なワンピースなど、春の新作アイテムを存分に取り入れた数々のコーディネートを披露した。
この投稿には、「かわいい」「欲しい！」「どれもおしゃれ」などのコメントが寄せられている。
