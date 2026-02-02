FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、インフルエンサー・タレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が、初MCに抜擢されたことを喜ぶとともに、「何を見て…？（笑）」と困惑する場面があった。

【映像】“可愛すぎる”3人の高校生写真

2月2日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』特別映像の冒頭、3人はまず番組MCについてトークを展開。櫻井が「お二人はMCの経験ありますか？」と切り出すと、なえなのは「ほぼない」、本田は「私もほとんどないです」と即答。櫻井も「私もほとんどないです」と続き、3人とも初MCという事態が明らかになった。

そんな中、なえなのが「何キャスティングなんだろう？」と疑問を呈する。櫻井も「何を見てMCに…？（笑）」と思い当たる節がない様子のツッコミで笑いを誘いつつ、「うれしいんです」とフォローし合った。

また、なえなのが「こういう番組って、芸人さんがいて助けてくれるイメージだけど、今日助けてくれる人が誰もいないから…」と不安を口にすると、櫻井は「3人で頑張りましょう」と前向きにコメント。それぞれの呼び名を確認し合って団結した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、櫻井となえなの、本田が初MCを務める。