女優の嵐莉菜が人気女優らとの豪華なオフショットを大量公開した。

１日までに自身のインスタグラムを更新した嵐は「舞台『千と千尋の神隠し Ｓｐｉｒｉｔｅｄ Ａｗａｙ』ソウル公演を、あみちゃんと見に行ってきました」とつづると、女優の上白石萌音、當真あみとの３ショットをアップ。さらに「舞台の後は、なんと萌音さんと一緒に韓国料理を食べることができました！実は今回、萌音さんにはお店にいらっしゃるまで来ていることを内緒にしていたので、サプライズは大成功！ 驚いてくださった反応が嬉しくて、胸がいっぱいになりましたでも舞台の余韻に浸っていたせいか、なぜか実際に萌音さんにお会いした瞬間、私のほうが泣いてしまって、、笑」とつづり、３人で韓国料理を堪能する様子を披露。「そして、一緒に食事したことはもちろん、萌音さんが握ってくださったご飯が、本当に美味しくて、嬉しくて、幸せでした！！！まんまるで可愛い」とつづると、上白石がご飯を握る様子なども公開した。

この投稿には上白石が「たのしかったねえ！！本当にありがとう！！！」とコメント。ファンからも「韓国まで飛んで行ったりなあみちゃんかわいすぎる」「ちはやふるメンツだ」「私まで嬉しいです」「素敵な写真と裏話まで共有してくれてありがとう」「