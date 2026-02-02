ファーム中地区のハヤテが１日、ちゅ〜るスタジアムで春季キャンプを迎えた。チームは１月１７日から３０日まで西ケ谷球場で合同自主トレを実施、１日オフを挟んで球春を迎えた。赤堀元之監督（５５）は「１試合でも多く勝つ」と抱負を語り、目標を「５０勝」に定めた。新加入選手１６人を含む３７選手のうち、右肘手術のため後日合流予定の山本敢生投手（静岡商３年）を除く３６人が汗を流した。

午前１０時、練習開始の円陣で赤堀監督は選手に向けて、「昨季以上に力を一つにして勝っていきたい。力が発揮できる采配をしていけるよう、頑張ります」と語りかけた。昨季は１２３試合３５勝８６敗２分け。創設から２年連続でウエスタン・リーグ最下位に沈んだ。

３年目となる今季は新加入選手が加わり、スタッフも一新。ヘッドコーチ兼野手総合コーチには、元巨人１軍内野守備コーチの古城茂幸氏（５０）、野手コーチには地元・掛川高出身で元広島外野手の森下宗氏（３４）、投手コーチには近鉄、楽天で活躍した有銘兼久氏（４７）が就任した。昨季はＮＰＢ復帰やドラフトを含めプロ入りした選手はゼロだったが、赤堀監督は「一人でも多くの選手を上の舞台に送り出せるようにしたい」と意気込んだ。

また今季の主将には、創設時からのメンバーで、チーム最年長の元ＤｅＮＡ・倉本寿彦内野手（３５）が就任。創価大以来の主将に「若い選手が中心のチームなので、正直、自分じゃないと思った」。それでも池田省吾社長と話し合いを重ねる中で心境が変化し、「やるしかないという気持ちになりました。僕にしかできないこともあると思う。プレーでチームを引っ張っていきたい」と、ベテランとしての自覚をにじませた。

（伊藤 明日香）