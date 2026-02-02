今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
仕事内容などが変わり、工夫が必要になりそう。“ちょっと大変”と思うかもしれませんが、周りと協力しながらおこなってみると良いでしょう。創造的なことを考える時間と、作業の時間を分けるといいかも。恋愛面は、お互いに言いたいことがあれば、本音で接するのを避けないようにすると次のステップに進めそう。
★ワンポイントアドバイス★
休日は家族や恋人との時間を大切にしましょう。自分とは違う個性を見ていると、心も落ち着いてくるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
