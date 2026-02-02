【中国】

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45

予想 50.0 前回 50.1（RatingDog製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（1月）16:00

予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)

予想 0.7% 前回 0.6%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30

予想 51.6 前回 51.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（12月）16:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（-0.6%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 -1.4%（-1.8%から修正）（前年比)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55

予想 48.7 前回 48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00

予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)



【スイス】

小売売上高（12月）16:30

予想 N/A 前回 2.3%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）17:30

予想 N/A 前回 45.8（製造業PMI)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45

予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（1月）3日00:00

予想 48.3 前回 47.9（ISM製造業景気指数)



※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性

※予定は変更することがあります

