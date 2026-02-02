本日の予定【経済指標】
【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45
予想 50.0 前回 50.1（RatingDog製造業PMI)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.6%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30
予想 51.6 前回 51.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（12月）16:00
予想 0.1% 前回 -0.3%（-0.6%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 -1.4%（-1.8%から修正）（前年比)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想 48.7 前回 48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00
予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)
【スイス】
小売売上高（12月）16:30
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）17:30
予想 N/A 前回 45.8（製造業PMI)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（1月）3日00:00
予想 48.3 前回 47.9（ISM製造業景気指数)
※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更することがあります
