【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45
予想　50.0　前回　50.1（RatingDog製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　0.7%　前回　0.6%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30
予想　51.6　前回　51.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（12月）16:00
予想　0.1%　前回　-0.3%（-0.6%から修正）（前月比)
予想　N/A　前回　-1.4%（-1.8%から修正）（前年比)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想　48.7　前回　48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00
予想　49.4　前回　49.4（ユーロ圏製造業PMI)

【スイス】
小売売上高（12月）16:30
予想　N/A　前回　2.3%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）17:30
予想　N/A　前回　45.8（製造業PMI)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想　51.9　前回　51.9（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（1月）3日00:00
予想　48.3　前回　47.9（ISM製造業景気指数)

※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更することがあります