セントルイス連銀総裁　現時点ではさらなる利下げは控えるべき

セントルイス連銀のムサレム総裁は、現時点ではさらなる金利引き下げは控えるべきだと主張。



ムサレム総裁は、インフレ圧力の高まりを防ぐため現時点で金利をさらに引き下げることは賢明ではないと思うと述べた。インフレがさらに高まる、あるいはより長く続くリスクがある。金融緩和はインフレ期待と長期金利を引き上げ、経済を減速させ雇用に悪影響を与える可能性がある。



インフレの持続的な上昇やインフレ期待の高まりを示す新たな証拠がない限りは、さらなる利下げを支持すると付け加えた。



関税の影響は今年後半には薄れ、インフレ率は目標に向かう軌道に乗ると予想している。

