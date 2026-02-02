

劇団☆新感線『アケチコ』ビジュアル



本作の脚本を手がけるのは外部作家として4人目となる福原充則。劇団主宰・いのうえひでのりがこれまで書き下ろしてきた“ネタもの”のエッセンスを福原独自の解釈で取り入れ、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたような ほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界を作り上げる。

登場するのは二人の探偵と、それを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たち・・・と深まる謎《ミステリー》。これまでの新感線とは一風変わったアングラの色も滲ませつつ、“Rシリーズ”ならではの生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのドタバタ音楽活劇ミステリーになるという。

タイトルロールのアケチコ役を務めるのは、2022年の『神州無頼街』以来、新感線3度目の登場となる宮野真守。そして、2016年の『Vamp Bamboo Burn～ヴァン！バン！バーン！～』以来 10年振りの劇団☆新感線作品出演となる WEST.の神山智洋。

さらに、2022年の『薔薇とサムライ２－海賊女王の帰還－』で高い歌唱力を見せた石田ニコルが２度目の出演、劇団イキウメで圧倒的存在感を放つ浜田信也、スーパー戦隊シリーズのヒロイン役で一躍注目を集める志田こはくが新感線に初参加するほか、劇団員の粟根まこと、古田新太が出演する。

作：福原充則

25年ほど前、とあるイベントで15分くらいの作品を上演した際に、当時の新感線の社長Hさんが見にきて、「やるじゃん。がんばれば？」と声をかけてもらい、そのイベント限りのつもりだったユニットを劇団化したのが、私の作・演出家としてのスタートでした。あれから25年、すっかり老けきった作家になってから届いたまさかのオファー。何からはじめていいのか迷い、とりあえず革ジャンを買いました。

打ち合わせの際、いのうえさんから出てくるアイデアは、大学生の時に友人と午前4時の飲み屋で話したような話、という印象です。小学生の頃のバカ話とか中学生の妄想よりも、たちが悪い。社会の仕組みを知ってから、なお外すタガ…。

重装甲車劇団の新感線からどんな弾を発射したら楽しいのか、想像しながら書きました。そして出演者の方々へのラブレターだと思って書いたので、人の恋文をのぞき見する気分でお越し下さい。

主宰・演出：いのうえひでのり

今回はいつもの＜Rシリーズ＞からは変えて、耳に優しい（笑）ちょっと古い60年代くらいを意識した音楽でいこうかと。少し冒険的な、いわゆるいつもの新感線とは一線を画す方向で作っていく予定です。もちろんストレートなミュージカルには絶対にならないし、お話としてもちょっと魔訶不思議なアングラっぽくなるというか。今の新感線でそういう世界観をやったらどういう風になるだろう？と思ったんです。福原君は、演劇においてのデタラメみたいなところを書ける人なので、可能な限り福原君の持っている変さ、気持ち悪さ、アブノーマルさを大事にしたい。

マモ（宮野）は歌えるし、エンターテイナー。これまでの『髑髏城の七人』や『神州無頼街』とは違う色の作品がいいなと思いつつ、それでも歌があって、ベラベラ喋りまくるみたいなキャラクターは本人も得意だろうし、そこはマモありきで出てきた役ではありますね。カミちゃん（神山）も、ずっと「また出たい」と言ってくれていて、やっと実現します。彼も歌えるし、お芝居もどんどん上手になっていることは知っているので何の心配もないです。

（石田）ニコルは『薔薇とサムライ2』の時に「こんなに出来るんだ！」と驚かせてくれていたので、今回は音モノで、女優さんの役なので、しっかり歌えて押し出しの強い彼女ならピッタリです。浜田くんは前からずっと、あの妙ないい意味での一癖ある不思議な気持ち悪さが新感線に合うなと思っていて。志田さんは、「一人、若い子を絶対いれましょう」みたいな話になった時に、推薦してもらいました。そうしたら福原くんも彼女を知っていて、面白いことも出来そうだということで今回頑張ってもらうことになったわけです。

粟根さんは見たことあるけどいつもとちょっと違う、珍しいほうの役ではある。古田くんもこれまで演じてきた『ロッキー・ホラー・ショー』のフランク・フルター、『宇宙防衛軍ヒデマロ』シリーズのビリィにはならないように、何とかしたいなと思ってます（笑）。

今までの新感線の王道の作品とは確実に雰囲気の違う舞台になるので、僕自身も楽しみでもあり、ワクワクしています。お客さんはもしかしたら最初とっつきにくいと感じるかもしれませんが、歌も笑いもいつも以上に満載なので！楽しんでいただけると思います、期待してください！！

宮野真守

再び戻ってこられて幸せです！9年前に『髑髏城の七人』Season 月《下弦の月》に出演して以来、劇団員の皆さんやスタッフの方たちとは特別な時間を過ごさせていただいています。劇団☆新感線の舞台は、毎回いい意味でバカバカしいことがたくさんあり（笑）、もちろんそれだけじゃなく、本当にカッコ良くて華やかで、観劇するたびに「やっぱり新感線のステージにまた立ちたいな！」と思わせてくれます。

今回の台本をいただいたときは「劇団☆新感線で推理モノ？」と、すごくワクワクしました。脚本の福原さんも新感線に書かれるのは初めてとのことで、これはいよいよ本当にガラッと違うことをやるのかなと、考えながらヴィジュアル撮影に臨んでみたら……「おや？」と（笑）。僕が演じるアケチコも、ハッタリをきかせて根拠のない自信が満々で、口八丁であちこちに口を挟んでいく男で……。「あれれ？ これって俺の得意なところなんじゃない？」と（笑）。とはいえ全体的にとても賑やかなので「ああ、なるほど、このハイブリッドな感じで展開していくのか！」ということを、ヴィジュアルの前髪からも理解しました（笑）

そして今回はなんといっても古田さんと初めてご一緒できることに大感激しています。9年越しの念願が叶いました。以前お会いした際はマモちゃんと呼んでくださって、それだけでキュン！としちゃいました（笑）。神山さんとも初共演で、歌唱力がすごいですし、身体能力も素晴らしいだろうから、何かしらの面白い化学反応が起きそうな予感で今、ドキドキしています。

主演ですので、僕としては本当にありがたいですし、大変に気合いが入っています。皆さんの想いに応えられるように楽しいものを必ずお届けいたします。どうぞ、ご期待ください！

神山智洋（WEST.）

「絶対にまた出たい！」と言っていた夢が、ようやくここで叶いました！

前回出演した『Vamp Bamboo Burn ～ヴァン！バン！バーン！～』（以下、『VBB』）は、僕にとってお芝居に対する思いや向き合い方が大きく変わった転換点であり、「お芝居って楽しい！」と初めて思わせてくれた作品です。

この10年の間でいろいろな舞台や映像に挑戦し、人間としてもさまざまな経験をしてきたので、僕自身ができるようになったこと、得たもの全てをしっかりと活かしたいと思っています。

今回はこれまで観てきた新感線のお芝居とはまた雰囲気が違う作品になりそうです。僕が演じる新田一はいかにも探偵らしい格好をしていて、きっと形から入る役なんやろうな、と思いました（笑）帰国子女という設定で、とにかくクセが強いことは確かです。

宮野さんは初共演ですが、僕、アニメが大好きなので「わぁ、あの宮野さんだ！」という気持ちがまずは大きかったです。実際にご一緒できることはとても心強く感じています。

そして古田さんとも今回が初共演で、正直かなりドキドキしています。古田さんは、いらっしゃるだけで空間が一気に“古田新太ワールド”になるというか、その場をすべて掌握されるような圧倒的な存在感が本当に素晴らしくて。

以前からずっと拝見してきたので、今回ご一緒できるのが楽しみですし、とにかくたくさん勉強させていただきたいです。

『VBB』では殺陣をやる機会がなく、「いいなあ」と眺めているだけだったので、今回はぜひ、これまで培ってきた運動神経を全面に活かせたら嬉しいなと思っています。

古田新太

今回の『アケチコ！』は、もうちょっとヒドい話にして、もっととっ散らかってたっていいのにと思いましたけど、意外とちゃんとしたものになっちゃってます（笑）。福ちゃんには「もともと変態なんだから、もっと変態芝居を書け！」と言いたいです。いのうえさんが書く脚本は、さほど変態ではなくいわゆる“頭が悪い”系。その中でオイラは変態の役をよくやりますが、子供が言うところの変態。それに比べて福ちゃんは大人の変態がちゃんと書ける人ですから（笑）。

そしてゲストの皆さんがどれくらいオイラたちを楽しませてくれるか。マモ（宮野）なんてきっと、根っから変態だろうから。ぜひともこの機会に、その実態を見せてもらいたいものです（笑）神山くんは、これまであまり接点はなかったんだけど真面目な人そうですよね。今回のゲスト陣は初めましての人が多いんだけど、初めての人とお芝居することはオイラは好きだし、そんなに心配してません。

一応オイラとしては“いい話”にしたくないので、悪くてヒドい話がお好きな方に喜んでもらえるようにがんばります。それでも、いい話になっちゃってたらごめんなさい（笑）。あとは、上演時間を少しでも短くしたいですね（笑）。