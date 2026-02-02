6人組アイドルグループ「クマリデパート」の桃々シオンが、2月3日発売の新曲『クマった！釣られちゃった♡』のリリースにあわせ、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。新体制となって2作目にあたる本作は、グループの中でもひときわ“キュルキュル”に振り切った楽曲。大のクマ好きとして知られる桃々にとってはたまらない世界観だが、その裏には表現力を磨き続けた努力の時間もあった。（「推し面」取材班）

タイトルを初めて目にした際、「これは私のための曲かも」と思ったほど心をつかまれたという。クマのぬいぐるみや雑貨を集めるのが日課で、最近もテディベアミュージアムに足を運んだばかり。歌詞や振り付けにもたくさんクマが登場する今作に、自然とテンションも上がった。

なかでもお気に入りは、サビに登場する「♪ぼくはテディベア」の一節。まさか“推しメン”としてこのフレーズを歌える日が来るとは思っていなかったと笑う。「ライブでそのパートを歌っている時は、多分一番顔がにやけてると思います（笑い）」

一方で、制作は「楽しい」だけでは済まなかった。もともと高めの声ではあるものの、レコーディングでは「もっと可愛く」というリクエストが何度も重なった。「どうやったらもっと“キュル”に聴こえるか」を考え、語尾を上げたり、話し声に近いニュアンスを加えてみたり…。自分の声を使いこなすため、さまざまな工夫を重ねた。

その甲斐あって、完成した音源を聴いたメンバーからは「このパート誰!?」と驚かれることも。最終的に「曲に合ってる」と言ってもらえたことが大きな自信につながった。

振り付けも、曲の世界観にぴったりのキュートさ。クマの耳を模したポーズや、“釣られちゃう”振りなど、思わずまね似したくなる動きが満載だ。ライブではファンへのレスも盛り込まれ、「どこで誰が釣られるかドキドキしててほしい」といたずらっぽく笑う。

「好きなものを全力で楽しめるって、すごく幸せなことだと思うんです」──そんな言葉の通り、“好き”がぎゅっと詰まった一曲。可愛さと、まっすぐな気持ち、そして重ねた努力がステージに立つ姿をより一層輝かせている。