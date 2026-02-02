美女が髪バッサリ切って印象激変！ 大ブレイクバラドルは“人生最短ショート”に
年が明けて、イメージチェンジをしたくなる季節がやってきた。髪型を変えると一気に印象が変わるもの。冬服に合わせてヘアカットを考える人も少なくないだろう。ここでは髪を切ってイメージチェンジを果たした芸能人たちを紹介する。
■Perfumeかしゆか
昨年末で活動休止＝コールドスリープに入った女性3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかこと樫野有香は、トレードマークの黒髪スーパーロングをカットしたことを報告し、話題になった。
「New me」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、トレードマークともいえる黒髪スーパーロングをカットし、肩のラインまで髪が短くなった新しい彼女のヘアスタイルや、カット前の姿も収められている。装いも新たになった彼女の投稿に、ファンからは「最高じゃん」「かわいすぎる!!」「本当に似合っている…美しいです…」などの声が集まっている。
■井上咲楽
今月には、本名を「井上咲樂」であると公表して話題になった井上咲楽は昨年末、「髪の毛切りました！バッサリ」と報告。ロングヘアから一転、ボブスタイルにイメージチェンジした姿を公開した。「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました。嬉しい〜」と、ヘアカット後の率直な感想もつづった。
さらに、「髪切ったあとに30キロ走したときも、想定より1キロあたり10から20秒速く走れました！笑 髪切ったからですかね」と、ランニングへの影響も明かし、ユーモアたっぷりに報告した。この投稿にファンからは、「可愛い」「短い髪型もお似合です」「めっちゃお綺麗」といった声が寄せられている。
■本郷柚巴
昨年末には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売になったばかりの元NMB48の本郷柚巴。「ついにボブになりました…！！！」と報告した。
前日の投稿まで胸元まであった髪の毛だが、最新ショットでは、首元にかかる程度のかわいらしいボブヘアに切りそろえられている。「めちゃくちゃ勇気いったけど切ってよかった」と、本人にとって大きな決断だったようだ。添付された動画では、本郷が切りたての髪を、首を左右に振ることで揺らしてみせ、最後にはとびっきりの笑顔を見せている。
本郷の突然のヘアカット報告には、コメント欄でも「めっちゃ可愛い」「ゆずのボブ久しぶりやない？なんか懐かしい」「鬼かわいい〜」といった称賛が寄せられている。
元アイドルは人生最短のショートヘアに！
■村重杏奈
HKT48元メンバーでタレントの村重杏奈は「なんかまた髪切った ここまで短いのは人生初！！！ そして帰宅〜。ただいま 今日秒刻みだったからアドレナリンドバドバ！ お腹空きすぎてAirPodsが美味しそうに思えてきた！ やばいね！」とつづり、ショートカットになった私服の近影を公開。肩に届きそうな位の長さだった髪がバッサリと切られており、クールな印象に激変している。
コメント欄ではファンから「え、可愛過ぎる」「ショートヘア似合う」「短いの好き 似合ってるよ」「今日もしげちゃんいい女」などの声が集まっていた。
■内田恭子
元フジテレビの人気アナウンサーで、現在はフリーとして活動中の内田恭子は、「安定のおまかせカット」とつづり、ショートカットになった近影を公開。スッキリとした印象に激変し、カメラに向けた笑顔もまぶしい。
コメント欄ではファンから「カワイイ」「女学生みたいで可愛い」など、絶賛の声が集まっている。
