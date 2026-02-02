A.B.C‐Z戸塚祥太＆timelesz原嘉孝、時代劇『炎かがよへ』出演決定 予告＆ポスター＆場面写真解禁
映画『炎かがよへ』の公開日が4月3日と決定。併せて、60秒予告編、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。また追加キャストとして、戸塚祥太（A.B.C‐Z）と原嘉孝（timelesz）の出演が発表され、主題歌はアポロ「炎かがよへ」に決まった。
【動画】戸塚祥太、原嘉孝の出演が解禁！ 『炎かがよへ』60秒予告
本作は、群雄割拠の乱世において、愛に戯れ愛の炎に焼かれた男の生き様を、史実を基に描き切る本格的時代劇。
人質の身から当主にはい上がり、織田信長からも一目置かれた男・蘆名盛隆（あしな もりたか）。福島県会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた蘆名家の第十八代当主としてらつ腕を振るった希代の戦国大名は、なぜ24年という短い生涯を閉じざるを得なかったのか？ 奥州一統実現を目前に小姓の嫉妬の刃に倒れた衝撃的人生を愛の側面から描き、耽美（たんび）的かつ熱情的につまびらかにする―。
ポスタービジュアルは、荒木飛羽演じる蘆名家の第十八代当主・蘆名盛隆と、元之介演じる十八代佐竹家当主・佐竹義重が互いに見つめ合う一枚。燃え上がる炎をバックに、2人の視線は好意とも敵意とも取れる印象的なカットだ。
上部には、樋口日奈演じる彦姫、ゆうたろう演じる大庭三左衛門、吉田メタル演じる佐瀬種常、松大航也演じる松本行輔、杉江大志演じる蘆名盛興、翔演じる栗村盛胤、加藤小夏演じる桔梗、佳久創演じる蘆名盛氏、原嘉孝演じる金上盛備、戸塚祥太演じる織田信長、京本政樹演じる松本氏輔、中村梅雀演じる富田氏実が配置され、「乱世を駆けて散る―」というコピーと共に、戦国時代にほんろうされた武将の美しくもはかなく24歳の若さで散った蘆名盛隆の人生に深く関わった人物がちりばめられている。
60秒の予告編では、人質の身から当主にはい上がり、織田信長からも一目置かれた男・蘆名盛隆の人生が美しい映像で紡がれている。
追加キャストとして、原嘉孝が演じるのは、蘆名家の執権と呼ばれた金上盛備。蘆名家を三代に渡って支え続け、時の権力者・織田信長との謁見（えっけん）で、巧みな交渉で蘆名盛隆の権威を信長に認めさせた実力者を重厚に演じて、見事な殺陣も披露している。
その織田信長役には戸塚祥太。金上盛備が信長に謁見した際の狂気の振る舞いを見事に演じ切っている。
また、主題歌「炎かがよへ」を担当するアポロからコメントが到着。「初の映画主題歌を任せて頂けるなんて…感無量です。映画と同じ名を冠した哀しくも美しい壮大なラブソング。お気に入りポイントは歌詞に織り込まれた古語表現。読みながらだと更に曲の世界が広がると思います。映画と合わせて是非沢山お聴き下さい！」としている。
映画『炎かがよへ』は、4月3日より全国公開。
