元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのスタイル抜群なデニムコーデ姿が話題だ。

１日に自身のインスタグラムを更新した中川アナ。「突如パワースポットをまわりたくなって色々リサーチして初めての東国三社巡りしてきました」と報告すると、「スタートは、昨シーズンＪ１優勝の鹿島アントラーズが必勝祈願することでも有名な鹿島神宮から その後、息栖神社 香取神宮という順番にしました！」と説明し、「着いてみるとどこも混雑していて、なぜかなぁと思ったらたまたまとっても縁起のいい日だったみたいでラッキー 列に並んでいる間にどんどん心が軽くなる感じもあって帰り道はすごくスッキリした気持ちに たまにはこういうのもいいなぁと思いましたお仕事がんばるぞ！！」と振り返った。

最後に「着るのを楽しみにしていたヴィンテージの７０５０６と５０１のブラックをセットアップで おろしたてってテンションあがる〜っ」とつづり、ブラックデニムのジャケットとズボンを合わせたコーデを披露し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「か、かっこいい…」「ヴィンテージがすごくお似合い」「ベストジーニストです」「ワイルドで格好可愛い」「パワースポットも含めて、安奈さんに幸あれ」「普段綺麗はお姉さんって感じなのに、イケメンだ！！」「スタイル良すぎる」などの声が寄せられている。